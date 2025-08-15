River hoy: Gallardo habló de Salas y Quintero, Driussi fue autocrítico y se vienen cambios vs. Godoy Cruz

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 15 de agosto de 2025, el día posterior al empate sin goles ante Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Qué dijo Gallardo sobre Salas y Juanfer Quintero, los crudos análisis de Enzo Pérez y Sebastián Driussi sobre la igualdad del Millonario ante el Gumarelo y los cambios que podrían venirse ante Godoy Cruz el próximo domingo.

¿Qué dijo Gallardo sobre Maxi Salas?

El delantero sufrió un esguince de rodilla en el duelo ante San Lorenzo -el pasado 27 de julio- y todo indica que estará disponible para el duelo de vuelta del próximo jueves ante Libertad. Gallardo se refirió al tema en conferencia de prensa: “Salas estuvo trabajando bien estos días. Posiblemente de acá al domingo haremos una evaluación de cómo se va sintiendo. Hasta ahora es favorable su evolución. Tenemos la semana que viene para que termine de sanar y se sienta con confianza y seguridad para ver si lo tenemos para la revancha. Iremos viendo día a día cómo se va sintiendo”.

Maxi Salas se lesionó ante San Lorenzo. (Foto: Getty).

Gallardo llenó de elogios a Quintero

Marcelo Gallardo dialogó en conferencia de prensa tras el empate de River en Paraguay ante Libertad y se refirió a Juanfer Quintero: “Estuvo mucho mejor que contra Independiente, se lo vio más confiado y fino. Si él está bien nos va a dar esa variante que es un jugador distinto, cuando toca tiene eso que alguien con ese talento solo nos puede dar. Esperemos que siga mejorando para que el equipo se pueda beneficiar de su juego”.

Juanfer Quintero jugó en gran nivel ante Libertad. (Foto: Prensa River).

Por otro lado, también extendió los elogios a Nacho Fernández: “Nacho y Juanfer nos dieron calidad de pases y el equipo se empezó a contagiar. lo que vimos en el segundo tiempo es lo que más nos representa como hinchas. Trataremos de agarrarnos de eso”. No quedan dudas que los ingresos de Quintero, Nacho Fernández y Driussi le cambiaron la cara al equipo. Aportaron fluidez, entrega, sacrificio, juego, sociedades y todo lo que el equipo de Gallardo no había tenido en la primera mitad.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué Gallardo define a Juanfer Quintero como “el jugador distinto” tras el empate con Libertad?

Enzo Pérez analizó el duelo ante Libertad

El mendocino realizó un certero análisis luego del empate sin goles entre River y Libertad en Asunción: “Me voy con un poco de bronca por el segundo tiempo. Es la imagen que tenemos que seguir acrecentando. El primer tiempo no fue bueno. Fue una continuidad de lo que habíamos hecho en la cancha de Independiente. Poca fluidez de juego, poca movilidad, perdíamos los duelos. Cuando pasa eso, te vas tirando para atrás, perdés confianza. Tenemos que pasar con nuestra gente, con nuestra cancha”.

ver también Enzo Pérez reveló qué fue lo que más bronca le dio del empate entre River y Libertad por la Copa Libertadores

Driussi y una fuerte autocrítica

El atacante regresó a las canchas tras estar casi dos meses fuera por una lesión en su tobillo. El Gordo ingresó a jugar el segundo tiempo y una vez finalizado en encuentro realizó un crudo análisis: “Me voy con bronca porque creo que en el segundo tiempo generamos situaciones claras y no pudimos convertir el gol. Quedan cosas por corregir, que por ahí en el primer tiempo hicimos mal o nos faltaron, para en la vuelta tratar de ganar en casa”.

ver también Dura autocrítica de Driussi tras el empate de River ante Libertad por la Copa Libertadores: “Cosas por corregir”

Se vienen cambios contra Godoy Cruz

El próximo domingo, desde las 18.30 horas, River recibirá a Godoy Cruz por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Para este encuentro habrá cambios pensando en el duelo del jueves ante Libertad por la vuelta de los octavos de final. El probable once es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Pity Martínez; Ian Subiabre y Miguel Ángel Borja.

Publicidad