River hoy: Gallardo palpitó el duelo ante Palmeiras y el pedido de disculpas de Lucas Martínez Quarta

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 14 de septiembre de 2025, el día después de derrotar a Estudiantes y con el foco puesto en el duelo ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo palpitó el cruce ante el Verdao y dejó abierta la posibilidad a repetir esquema, Martínez Quarta pidió disculpas tras su expulsión y cómo quedó el Millonario en las tablas luego de superar al Pincha.

Gallardo dejó abierta la posibilidad de repetir la línea de 3 ante Palmeiras

El próximo miércoles, a partir de las 21.30 horas, River recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En conferencia de prensa, a Marcelo Gallardo le consultaron si repetiría el esquema ante el Verdao y dijo: “Vamos a ver. Hemos trabajado mucho en estos días para ir probando variantes de acuerdo a cómo creamos que se puede dar esta serie con Palmeiras. Tenemos variantes y eso está bueno. Después veremos cuál es la que elegimos para este primer partido. Me gustó lo que hizo el equipo”.

ver también Gallardo se refirió a la línea de 3 de River y no descartó ponerla contra Palmeiras por la Copa Libertadores

¿Qué dijo Gallardo sobre la serie contra Palmeiras?

El Muñeco se refirió al partido del próximo miércoles y dijo: “Cuando se miden dos equipos representativos en Copa Libertadores… ellos también están pensando en nuestro potencial. Va a ser una serie cerrada según entiendo yo. La serie no se va a definir en el primer partido. Hay que jugar muchísima inteligencia y con presencia como la que se vio hoy. Si estamos en esa sintonía, vamos a estar bien”.

“Va a ser una serie cerrada. Un equipo como Palmeiras que se defiende muy bien, que tiene presencia defensiva, fuerte físicamente, con jugadores que no necesitan mucho volumen de juego para convertir. Es un equipo directo que te puede generar peligro. Tenemos que estar muy atentos a eso. Después creo yo que en esta serie de 180 minutos va a ser muy cerrada, intentando que sea favorable para nosotros en el primer partido, pero si no es así, se va a jugar mucho en el segundo partido. Espero ese tipo de partido”, completó Gallardo.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Martínez Quarta pidió disculpas tras ser expulsado

El Chino fue expulsado de manera insólita ante Estudiantes, en dos minutos le sacaron dos tarjetas amarillas y dejó al equipo con diez a los 30 minutos del primer tiempo. Una vez finalizado el encuentro, el marcador central compartió un mensaje en sus redes sociales: “Disculparme y FELICITAR a mis compañeros. Gran esfuerzo de todos para aguantar un partido dificil contra un gran rival y llevarnos los 3 puntos. Levantar cabeza, y seguir mejorando. Es el camino, se viene lo lindo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Martínez Quarta le pidió disculpas a los jugadores de River tras ser expulsado ante Estudiantes: “Seguir mejorando”

¿Cómo quedó River en las tablas tras ganarle a Estudiantes?

River superó a Estudiantes por 2 a 1 con goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández. Esta victoria no solamente le dejó tranquilidad antes de enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores, sino que además lo dejó muy bien ubicado en las tablas. En la de la Zona A del Torneo Clausura alcanzó los 18 puntos y se mantuvo como líder, mientras que en la anual -la que da boletos a las copas internacionales de 2026- llegó a las 49 unidades, cuatro más que Boca, que todavía debe un partido.