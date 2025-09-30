River hoy: la formación vs. Racing y duras críticas a Gallardo

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 30 de septiembre de 2025, con el foco puesto en el duelo del próximo jueves ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El once que pondría Marcelo Gallardo, la ausencia de Paulo Díaz en la convocatoria a la Selección de Chile que alivia al Millonario, el enojo de Ruggeri con el Muñeco y el análisis de Goycochea.

¿Cómo formaría River contra Racing?

El próximo jueves, a partir de las 18 horas, River se verá las caras con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Para este encuentro, Marcelo Gallardo pondría desde el arranque a:Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. De confirmarse esta formación, Montiel, Nacho Fernández y Colidio regresarían a la titularidad.

Paulo Díaz no fue convocado a la Selección de Chile

El fútbol argentino no se detendrá por la fecha FIFA del mes de octubre en la que la Selección de Chile enfrentará a Perú en un amistoso en Santiago. Nicolás Córdova, entrenador de La Roja decidió no citar a Paulo Díaz en esta oportunidad y el marcador central no se ausentará en el duelo entre River y Sarmiento de Junín del próximo 12 de octubre.

Paulo Díaz. (Foto: Prensa River).

Ruggeri apuntó contra Gallardo

En ESPN, Oscar Ruggeri se refirió a Marcelo Gallardo y la decisión de no esperar a los jugadores antes de ingresar al túnel tras la caída ante Deportivo Riestra: “Se tiene que quedar a esperar a los jugadores. Como siempre espera cuando saludan y ganan. Estamos todos juntos. Si Gallardo se queda y acompaña silban y van a putear igual, pero estando en el medio no se vienen tanto encima. Es una forma de hacerse responsable y respaldar a los pibes que están pasando un buen momento”.

Goycochea analizó el presente de River y puso el foco en Gallardo

Goyco supo pasar por el arco del Millonario y en DSports afirmó: “A mí me parece que él está enojado con él mismo porque ha sorteado situaciones… A ver si se entiende: tenía resultados cercanos más importantes cuando le tocó surfear alguna situación. Hoy los resultados, llámese títulos, están más lejos que en aquella situación y sobre todo con el agregado, esto a mi entender, y que él lo sabe, porque es el primero que lo sabe, es que todos los cañones lo están apuntando porque hoy no puede levantar la mano con respecto a los refuerzos: nada“.

