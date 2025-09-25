River hoy: la lesión de Portillo, los 10 que podrían irse y el fuerte reclamo de los hinchas a los jugadores

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 25 de septiembre de 2025, el día después de la derrota por 3 a 1 ante Palmeiras en Brasil que derivó en la eliminación de la Copa Libertadores. La palabra de Marcelo Gallardo, el grado de la lesión de Juan Carlos Portillo, el reproche de los hinchas presentes en el Allianz Parque a los jugadores luego de la dolorosa caída y los 10 jugadores que podrían irse a fin de año.

¿Qué dijo Gallardo luego de la caída de River?

River quedó eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final a manos de Palmeiras, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y dijo: “Estuvimos en partido, tuvimos situaciones de (Maxi) Salas y de (Miguel) Borja. Se veía que podíamos hacer otro gol. En esa desconcentración de cinco minutos, cuando todavía había juego por delante, nos pasa lo que nos pasó. No se justifica los dos goles que nos hicieron al final con lo que había sido el partido. Esa es la sensación que queda“.

Además, agregó: “En definitiva, el partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo un poco favorable para nosotros cuando tuvimos la concentración alta. Cuando bajamos un poquito, se nos fue el partido de las manos. Cuando jugas series muy cerradas, ahí está la diferencia. No hubo diferencia en el juego entre un equipo y otro”.

El enojo de los hinchas con los jugadores

El pasado miércoles, más de dos mil hinchas de River dijeron presentes en el Allianz Parque y se hicieron escuchar durante el partido. Una vez que finalizó el mismo, debieron quedarse en sus lugares y se dio la particularidad que la delegación del Millonario tuvo que atravesar el campo de juego para ir desde el vestuario hasta el micro que los trasladó al hotel.

En ese trayecto, los hinchas comenzaron a cantar la clásica canción de protesta: “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular”, pero lo que molestó a los presentes en el estadio fue que ninguno de los jugadores levantó la cabeza para saludar, pedir perdón por el resultado o agradecer el esfuerzo de haberlos ido a alentar hasta Brasil.

Los 10 jugadores que podrían dejar River a fin de 2025

Entre las finalizaciones de algunos contratos, la espera de una buena oferta y rendimientos que, por el momento no dieron con la talla, en River hay diez jugadores que podrían estar en su último semestre en el club. A fines de 2025 se terminan los contratos de: Miguel Borja, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco. Por otro lado, si llegan ofertas razonables por Paulo Díaz y Fabricio Bustos, en Núñez no verían con malos ojos aceptarlas.

Además, habrá que evaluar los rendimientos de Matías Galarza y Sebastián Boselli, quienes no tuvieron buenos minutos en lo que va del semestre, aunque cabe recordar que se incorporaron en este semestre, el uruguayo en realidad volvió luego de su paso por Estudiantes. Quien se irá una vez que termine su vínculo es Federico Gattoni.

Se conoció el grado de la lesión de Juan Carlos Portillo

Juan Carlos Portillo comenzó con gran intensidad su partido ante Palmeiras, dejando en claro que su puesto en la cancha es el de volante central. Cortó algos avances peligrosos del rival, siempre que la tuvo entregó de manera correcta y daba la impresión que estaba dando la talla en un partido de alta intensidad, pero una molestia hizo que ni siquiera llegue al entretiempo.

Juan Carlos Portillo fue reemplazado a los 25 minutos del primer tiempo. (Foto: Getty).

El mediocampista sintió un dolor en la zona intercostal y debió ser atendido por los médicos, quienes le hicieron gestos a Gallardo dando a entender que no iba a poder continuar y así fue. Si bien regresó a la cancha y lo intentó, minutos más tarde se arrojó al piso y fue sustituido.