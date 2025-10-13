River hoy: la reacción de Gallardo que no se vio en TV, el regreso de Demichelis y el futuro de Lautaro Rivero

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 13 de octubre de 2025, con el foco puesto en la derrota del pasado domingo ante Sarmiento en el Estadio Monumental. La reacción de Marcelo Gallardo ante el error de Armani que no mostró la transmisión oficial, la racha negativa que no se daba desde 1982, la presencia de Martín Demichelis en el predio del club en Hurlingham y la situación de Lautaro Rivero, que aparece en el radar de potencias europeas.

Así fue la reacción de Marcelo Gallardo al gol de Sarmiento

Las cámaras de ESPN siguieron en vivo el partido de los entrenadores y la reacción de Marcelo Gallardo al error de Franco Armani que terminó en el tanto de Sarmiento fue llevarse sus manos a la cara y taparse la misma. Parecía que no podía creer lo que estaba viendo, pero era real. El de Morales terminó siendo el único tanto del encuentro.

La racha negativa que no se daba desde 1982

El Millonario acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos. El traspié comenzó con la doble caída ante Palmeiras (1-2 en la ida y 1-3 en la vuelta) en los cuartos de final de la Copa Libertadores. A partir de allí, el equipo entró en una espiral de la que no pudo salir: perdió con Atlético Tucumán (0-2), sufrió un golpe inesperado contra Deportivo Riestra (1-2) en su propio estadio, fue superado por Rosario Central (1-2) y el último mazazo fue su reciente derrota ante Sarmiento (0-1), nuevamente en Núñez. En el medio superó a Racing por la Copa Argentina.

Para encontrar un antecedente similar al que transita actualmente el Millonario, es necesario retroceder 43 años en el tiempo. Es que la última vez que River atravesó una racha idéntica fue en 1982, cuando entre el Torneo Nacional y la Copa Libertadores también cosechó seis derrotas en siete encuentros. Como frutilla del postre es que en aquella seguidilla el único triunfo también fue ante Racing. Increíble, pero real.

Demichelis, presente en el predio de River de Hurlingham

Martín Demichelis estrenó su cuenta de Instagram el 11 de octubre. El entrenador se había referido al tema de redes cuando dirigía a River y explicado que no tenía y que no se dejaba contaminar por lo que sucedía en ese espacio, pero al parecer cambió de opinión y por eso decidió por incursionar en este mundo. Ya realizó una publicación para darle la bienvenida a sus seguidores y el pasado domingo subió sus primeras historias.

En las mismas aparece en el predio de Hurlingham de River. Allí fue a ver a su hijo Bastian, quien se desempeña en la Séptima División de la Liga Metropolitana. En la primera historia se lo ve al chico en acción en su partido frente a Vélez, pero en la segunda sí aparece Micho, quien sacó una selfie junto a su hijo y algunas personas más, en esta además le agregó texto: “Domingo futbolero acompañando a Bastián Demichelis, Luca Scarlato y la Séptima División en el predio de River de Hurlingham”.

Lautaro Rivero, en la mira de dos grandes de Europa

El marcador central de River, actualmente citado a la Selección Argentina, aparece en el radar de dos clubes importantes de Europa. Tanto Atlético de Madrid como Tottenham lo quieren y lo tienen en carpeta para el próximo mercado de pases. En River no quieren saber nada con perderlo.

