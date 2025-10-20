River hoy: qué necesita para clasificar a la Libertadores y el gran presente en la MLS de un borrador por Gallardo

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 20 de octubre de 2025, a días de medirse ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina. El picante cruce entre Lucas Martínez Quarta y Federico Girotti que no se vio en la transmisión oficial, qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual, el muy buen presente de Andrés Herrera en la MLS y los titulares que recuperará Marcelo Gallardo para el próximo partido.

Martínez Quarta y Girotti se dijeron de todo

El pasado sábado, el Millonario venció a la T y las cámaras de ESPN tomaron un fuerte cruce en el área entre Girotti y Martínez Quarta. Primero se agarraron, luego se soltaron, pero el defensor de River le reclamó al árbitro por la jugada y el delantero de Talleres no lo tomó nada bien y lo increpó: “¿Qué te pasa? Andate a la mier…, muerto. Canchero de mier…, canchero de mier…”. Por su parte, el Chino no se quedó atrás, lo enfrentó y le dijo: “¿Qué te pasa, bobo?”.

¿Qué necesita River para clasificar a la Libertadores 2026 por la tabla anual?

River tiene tres vías diferentes para clasificar a la Copa Libertadores 2026: una es ganar la Copa Argentina -certamen en el que está en semifinales-, otra es hacer lo propio en el Torneo Clausura y la restante es mediante la tabla anual, en la que está segundo con 52 unidades, aunque Boca debe un partido y en caso de ganarlo superará a los de Gallardo. Ante este panorama, los de Núñez necesitan sumar los 9 puntos que le quedan para asegurar su lugar en la Libertadores 2026 o también sacar más puntos que Argentinos Juniors, su perseguidor inmediato.

Andrés Herrera y un gran presente en Columbus Crew

El paso de Andrés Herrera por River lejos estuvo de ser ideal, pero todo indica que encontró su lugar en el mundo en Columbus Crew de la MLS. Su presente es muy bueno, viene de marcarle un gol a New York Red Bull y su equipo clasificó a los playoffs del certamen estadounidense. Cabe recordar que a mediados de 2025 extendió su préstamo por un año con una opción de compra de 1,2 millones de dólares por el 100% del pase.

Herrera grita su gol ante New York Red Bull. (Foto: Getty).

Los dos futbolistas que Gallardo recuperará para jugar contra Independiente Rivadavia

El próximo viernes, a partir de las 22.15 horas en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Millonario se medirá ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina. Para este encuentro, Marcelo Gallardo recuperará a Enzo Pérez y Marcos Acuña, quienes se perdieron los últimos encuentros por lesión.