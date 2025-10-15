River hoy: regreso de Ruberto, altas vs. Talleres y participación en la Messi Cup

Después de las declaraciones públicas de Jorge Brito garantizando la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador cuanto menos hasta fin de año, con la expectativa de conseguir en ese lapso los títulos por los que River todavía está en carrera (Clausura y Copa Argentina), el plantel continúa entrenándose de cara al partido del próximo sábado ante Talleres en Córdoba.

Al Millonario le urge poner fin a la racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en el certamen doméstico y se esperan muchas variantes en el equipo, especialmente vinculadas a los regresos de los futbolistas que habían sido convocados para sus respectivas selecciones en la Fecha FIFA.

Regreso de Ruberto

Una buena noticia para el DT, no pensando en lo inmediato pero si en el tramo final del año, es la vuelta de Agustín Ruberto a sumar minutos en Reserva tras una larga rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que había sufrido en febrero mientras disputaba el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina.

El delantero fue titular este lunes en el partido que finalizó con empate 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y completó sus primeros 45 minutos desde aquel entonces. De continuar sumando rodaje con el plantel que conduce Marcelo Escudero, podría volver a hacerse lugar en las convocatorias de Gallardo como alternativa de ataque en el tramo final de la Copa de la Liga.

Ruberto no jugaba un partido desde febrero. (Foto de River en X).

Dos nuevas altas médicas

De cara al duelo de este sábado ante Talleres, Marcelo Gallardo recibió la noticia del alta médica de dos futbolistas del plantel: Jeremías Ledesma, que había sufrido una lumbalgia que lo hizo estar ausente ante Sarmiento; y Pity Martínez, recuperado de una distensión muscular en el gemelo izquierdo.

Ambos futbolistas fueron parte del entrenamiento de este miércoles y podrán ser parte de la convocatoria para viajar a Córdoba si el entrenador lo considera necesario.

Participación en la Messi Cup

River tiene confirmada la presencia en el torneo que Lionel Messi anunció en pleno desarrollo de la Fecha FIFA, a celebrarse a finales de año en Miami. Se trata de un certamen de carácter amistoso para categorías juveniles, que también contara con la participación de Newell’s, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter Miami, Inter de Milán, Manchester City y Chelsea.

El certamen tendrá lugar entre el 9 y el 14 de diciembre y los clubes mencionados presentarán a sus categorías Sub 16 bajo un sistema de competencia que los dividirá en dos grupos de cuatro equipos cada uno para jugar a partido único y determinar la clasificación a semifinales de los dos mejores. Los terceros jugarán por el quinto y sexto puesto, mientras que quienes finalicen en la cuarta posición se enfrentarán por el séptimo y octavo puesto del torneo.

