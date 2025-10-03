Sufre Gallardo por la Fecha FIFA: los seis convocados de River y qué se perderán

Cada vez que hay una Fecha FIFA, River pierde varios de sus jugadores más importantes. En las últimas ventanas, el Torneo Clausura se detuvo y eso hizo que no haya bajas para Marcelo Gallardo, al menos de jugadores convocados a sus selecciones, aunque sí por lesión, una constante en este semestre. En esta oportunidad, entre el 10 y el 14 de octubre habrá amistosos internacionales de selecciones y los de Núñez no podrán contar con seis futbolistas importantes.

Acuña, Montiel y Rivero

La Selección Argentina viajará a Estados Unidos para jugar dos partidos amistosos en esta Fecha FIFA. El primero de ellos será ante Venezuela el día 10, mientras que el segundo frente a Puerto Rico el 13. En esta oportunidad, Lionel Scaloni decidió citar a tres jugadores del Millonario: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero, este último una de las grandes sorpresas de la nómina.

ver también La lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico

Quintero, Castaño y Galarza

Los de Argentina no fueron los únicos citados, también lo fueron Kevin Castaño y Juanfer Quintero en la Selección Colombia y Matías Galarza en Paraguay. Los cafeteros disputarán dos duelos amistosos en Estados Unidos, mientras que los de Gustavo Alfaro harán los propio en Asía: primero en Japón y luego en Corea del Sur, en ambos casos ante los combinados locales.

Kevin Castaño en Colombia. (Foto: Getty).

¿Qué partido se perderán los convocados?

Los seis convocados de River a sus respectivas selecciones en esta Fecha FIFA se perderán el duelo del próximo domingo 12 de octubre ante Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental, aunque puede que Matías Galarza también lo haga en el del fin de semana siguiente en el cual los de Núñez visitarán a Talleres en Córdoba, es que el paraguayo deberán regresar de Corea del Sur y el viaje es bastante más largo que desde Estados Unidos, desde donde vuelven los cinco citados restantes.

ver también La tierna foto del hijo menor de Marcelo Gallardo con un jugador de River: “Mi favorito”