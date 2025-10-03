Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Sufre Gallardo por la Fecha FIFA: los seis convocados de River y qué se perderán

El Millonario perderá varios futbolistas en la próxima ventana de amistosos internacionales, mientras que el Torneo Clausura no se detendrá.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

Cada vez que hay una Fecha FIFA, River pierde varios de sus jugadores más importantes. En las últimas ventanas, el Torneo Clausura se detuvo y eso hizo que no haya bajas para Marcelo Gallardo, al menos de jugadores convocados a sus selecciones, aunque sí por lesión, una constante en este semestre. En esta oportunidad, entre el 10 y el 14 de octubre habrá amistosos internacionales de selecciones y los de Núñez no podrán contar con seis futbolistas importantes.

Acuña, Montiel y Rivero

La Selección Argentina viajará a Estados Unidos para jugar dos partidos amistosos en esta Fecha FIFA. El primero de ellos será ante Venezuela el día 10, mientras que el segundo frente a Puerto Rico el 13. En esta oportunidad, Lionel Scaloni decidió citar a tres jugadores del Millonario: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero, este último una de las grandes sorpresas de la nómina.

La lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico

ver también

La lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico

Quintero, Castaño y Galarza

Los de Argentina no fueron los únicos citados, también lo fueron Kevin Castaño y Juanfer Quintero en la Selección Colombia y Matías Galarza en Paraguay. Los cafeteros disputarán dos duelos amistosos en Estados Unidos, mientras que los de Gustavo Alfaro harán los propio en Asía: primero en Japón y luego en Corea del Sur, en ambos casos ante los combinados locales.

Kevin Castaño en Colombia. (Foto: Getty).

Kevin Castaño en Colombia. (Foto: Getty).

¿Qué partido se perderán los convocados?

Los seis convocados de River a sus respectivas selecciones en esta Fecha FIFA se perderán el duelo del próximo domingo 12 de octubre ante Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental, aunque puede que Matías Galarza también lo haga en el del fin de semana siguiente en el cual los de Núñez visitarán a Talleres en Córdoba, es que el paraguayo deberán regresar de Corea del Sur y el viaje es bastante más largo que desde Estados Unidos, desde donde vuelven los cinco citados restantes.

La tierna foto del hijo menor de Marcelo Gallardo con un jugador de River: “Mi favorito”

ver también

La tierna foto del hijo menor de Marcelo Gallardo con un jugador de River: “Mi favorito”

Tras el escandaloso final frente a Racing, el posteo de Marcos Acuña que hizo delirar a los hinchas de River: “Respeten los rangos”

ver también

Tras el escandaloso final frente a Racing, el posteo de Marcos Acuña que hizo delirar a los hinchas de River: “Respeten los rangos”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
El DT de Riestra reveló que Quintero les facilitó la victoria ante River: "Lo entendimos"
Fútbol Argentino

El DT de Riestra reveló que Quintero les facilitó la victoria ante River: "Lo entendimos"

River hoy: el equipo que piensa Gallardo para recibir a San Martín de San Juan, cierre de listas para las elecciones y más
River Plate

River hoy: el equipo que piensa Gallardo para recibir a San Martín de San Juan, cierre de listas para las elecciones y más

Gallardo presiona a Juanfer Quintero en este presente irregular de River: “Se tiene que poner mejor”
River Plate

Gallardo presiona a Juanfer Quintero en este presente irregular de River: “Se tiene que poner mejor”

En un descuido, Alessandro Del Piero filtró las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Selección Argentina

En un descuido, Alessandro Del Piero filtró las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo