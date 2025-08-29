Con 3 de River y 2 de Boca, Diego Placente definió los convocados de la Selección Argentina Sub 20 de cara al Mundial

El fútbol argentino se prepara para un nuevo parate: mientras el Torneo Clausura entra en pausa por la doble fecha de Eliminatorias, las selecciones juveniles también tendrán su propio rodaje. En ese marco, la Selección Argentina Sub-20 de Diego Placente iniciará este lunes un nuevo ciclo de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi, con la mirada puesta en el Mundial de Chile, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

La lista de convocados entregada por Placente cuenta con varios condimentos especiales: representantes de una amplia variedad de equipos, destacándose tres de River y dos de Boca, como también elegidos que desarrollan su carrera en el exterior.

En el caso de Boca, los citados son Dylan Gorosito, habitual lateral en la reserva, y Milton Delgado, volante que ya logró hacerse un lugar en el plantel profesional, aunque bajo la conducción de Miguel Ángel Russo no disfruta del mismo rodaje que tuvo en el primer semestre. Por el lado de River, los nombres son Ian Subiabre, Santiago Lencina y Bautista Dadín. Tres nombres que se ganaron la confianza de Marcelo Gallardo para ser considerados dentro de la rotación que el Millonario debe afrontar por la triple competencia.

Igualmente, el listado no solo se nutre de jugadores del fútbol local: también figuran dos surgidos de la Villa Olímpica de Vélez como lo son Alejo Sarco y Álvaro Montoro, hoy en el Bayer Leverkusen y Botafogo, respectivamente, y a su vez dice presente Mateo Silvetti, recientemente transferido desde Newell’s al Inter Miami de Lionel Messi.

El plantel trabajará en Ezeiza hasta el próximo sábado, afinando detalles de cara al torneo en Chile, que significará el primer gran examen oficial de Placente al frente de la Sub-20. Vale recordar que Argentina integrará el Grupo D del Mundial junto a Italia, Australia y Cuba.

Los convocados por Diego Placente

Santino Barbi (Talleres)

Facundo Quintana (Defensa y Justicia)

Álvaro Busso (Vélez)

Agustín Chávez (Unión)

Dylan Gorosito (Boca)

Lautaro Vargas (Unión)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Teo Pagano (San Lorenzo)

Milton Delgado (Boca)

Ignacio Perruzzi (San Lorenzo)

Valentino Acuña (Newell’s)

Tobías Andrada (Vélez)

Mikel Amondarain (Estudiantes de La Plata)

Santiago Lencina (River)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Ian Subiabre (River)

Santiago López (Rosario Central)

Maher Carrizo (Vélez)

Bautista Dadín (River)

Branco Salinardi (San Lorenzo)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Dylan Aquino (Lanús)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Publicidad

Publicidad

ver también Gallardo presiona a Juanfer Quintero en este presente irregular de River: “Se tiene que poner mejor”