Cada vez quedan menos dudas que Novak Djokovic juega por pasión. Es inspirador verlo a sus 38 años batallando en un circuito duro, con jugadores jóvenes que van en pleno ascenso, pero él es una leyenda y no se quiere retirar sin agotar todas las instancias para alcanzar su título número 25 de Grand Slam. El serbio iniciará su camino en el US Open 2025 este domingo ante Learner Tien, pero en la antesala de su estreno, Nole confirmó que está en diálogo con una leyenda del tenis femenino: Monica Seles.

¿Qué dijo Djokovic al respecto?

Si bien evitó dar nombres, trascendió que Novak Djokovic está en tratativas para sumar a Monica Seles, leyenda del tenis femenino de las décadas del 80 y 90 que nació en Yugoslavia -actual territorio de Serbia- aunque también cuenta con la nacionalidad estadounidense. En diálogo con Sportklub, Nole afirmó: “Creo que ya saben quién es, pero no voy a decir nombres ahora, para no hacerlo demasiado pronto. Hemos tenido algunas conversaciones interesantes”.

Además, el serbio aclaró qué tipos de entrenadores busca en esta etapa de su carrera: “No estoy en una fase de mi carrera en la que sienta que necesito a alguien conmigo 24 horas al día todo el año. Juego pocos torneos, y es complicado pedir a un entrenador que esté siempre disponible”. Cabe recordar que a comienzos de 2025 trabajó junto a Andy Murray.

La admiración de Djokovic por Monica Seles

Monica Seles hizo historia en el tenis femenino, no solamente ganó 9 títulos de Grand Slam y fue número 1 del mundo, sino que fue un ejemplo al regresar al circuito luego de haber sido atacada por la espalda -recibió puñaladas- en un torneo en Hamburgo en 1993, que le costó estar dos años fuera del circuito. Por todas estas razones, se volvió un ícono, además de sus característicos golpes a dos manos, tanto el drive como el revés.

En pleno Abierto de Australia 2024, Novak Djokovic habló específicamente de Monica Seles y afirmó: “Ella es una de mis heroínas y de mis ídolos de niño. Crecí escuchando historias sobre cómo entrenaba, lo que comía o cómo descansaba. Siempre la tuve en mi cabeza”.

Monica Seles contó que padece una enfermedad

Hace apenas algunas semanas, Monica Seles reveló que, a sus 51 años, padece miastenia gravis y así se lo contó a AFM Téléthon: “He enfrentado una dura competencia a lo largo de los años y ahora me enfrento a una nueva oponente: la miastenia gravis. Y como en todas mis batallas en la cancha de tenis, no me rendiré. Estaba jugando con niños y mi familia y no le daba a la pelota. Veía dos pelotas. Son síntomas que no deben ignorarse. Es una debilidad muscular que mejora en reposo. Me costó mucho aceptarlo y hablar de ello abiertamente, porque es muy difícil. Afecta mucho mi vida diaria”.

