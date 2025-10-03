Djokovic criticó a la ATP por el calendario y ¿apuntó contra Carlos Alcaraz?

Desde hace un tiempo que el calendario de la ATP y la WTA es complejo y atenta contra la competitividad. Desde que los Masters 1000 pasaron a durar dos semanas, todo se hizo más complejo, también algunos certámenes exhibición que dan buena cantidad de plata en premios hizo que los y las tenistas vivan viajando, en muchas oportunidades de continente a continente en muy pocos días, lo que hace casi imposible el descanso, la preparación física adecuada y también cuestiones vinculadas a la salud como es adaptar el cuerpo al cambio de huso horario, a la alimentación y otras cuestiones. En los últimos días, tanto Carlos Alcaraz como Iga Swiatek se refirieron al tema, aunque quien lo hizo de manera más critica fue Novak Djokovic.

Tanto la ATP como la WTA les pagan a los tenistas un bonus por participar de cierta cantidad de torneos en el año y se deben respetar ciertos parámetros, deben jugar los Masters 1000 -en el caso de las mujeres los WTA 1000- y también un mínimo de 500. En caso de no cumplirlo, los tenistas no tendrán derecho a cobrar ese bonus que es de 1.5 millones de dólares.

¿Qué dijo Carlos Alcaraz sobre el calendario de la ATP?

Hace unos días, Carlos Alcaraz, quien hace unas semanas jugó el US Open en Nueva York, la Laver Cup en San Francisco y el ATP 500 de Tokio en Japón afirmó: “Creo que el calendario es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Creo que hay demasiados torneos obligatorios, demasiado seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, ATP 500, lo que sea. Pero hay demasiadas reglas que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no”.

Carlos Alcaraz. (Foto: Getty).

Swiatek también habló de eta problemática

La polaca, ex número 1 del mundo dijo: “La WTA he hecho que esto sea una locura con todas estas reglas obligatorias. Es imposible encajarlo en el calendario. No creo que ninguna jugadora de élite pueda lograrlo. Tenemos que ser inteligentes, no preocuparnos demasiado por las reglas y solo pensar en lo que es saludable para nosotras. Es duro. Lo único que puedo hacer ahora, después de decidir que voy a jugar todos estos torneos obligatorios, es cuidar mi cuerpo y mi recuperación”.

¿Djokovic apuntó contra Alcaraz?

El serbio siempre fue un defensor de los derechos de los jugadores y en las últimas horas se refirió al tema del calendario y dio a entender que se refería a Carlos Alcaraz: “Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio“. Cabe destacar que Alcaraz jugó la Laver Cup y también dirá presente en la Six Kings Slam.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó 3 Grand Slams, lo acusaron de racista y fue polémico respecto a la homosexualidad en el mundo del tenis: “Extendida”

Además, Nole afirmó: “Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia”.

ver también Alcaraz superó un imponente récord de Djokovic y Federer, pero no pudo con Nadal