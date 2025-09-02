Fue promesa de su país, una lesión la obligó a retirarse, abrió una academia de tenis y su padre la asesinó a los 25 años: “Los vecinos se burlaban”

En India, el deporte por excelencia es el criquet, aunque también hay muy buena cultura en lo que respecta al tenis, sobre todo por los buenos rendimientos en dobles en los últimos años. En el plano masculino se destacaron Leander Paes, Mahesh Bhupathi y Rohan Bopanna, mientras que, entre las mujeres, la que mejores resultados tuvo fue Sania Mirza. Una de las promesas fue Radhika Yadav, quien se destacó a nivel nacional, compitió en torneos organizados por la ITF, pero una lesión la obligó a retirarse a temprana edad. Un año más tarde, su femicidio daría la vuelta al mundo, especialmente porque fue cometido por su padre.

Sus inicios en el tenis a nivel ITF

Radhika Yadav nació en el año 2000 en Gurugram, India. Allí se crió y de chica comenzó a jugar al tenis. Tuvo grandes rendimientos a nivel nacional en distintas categorías. Se destacó tanto en individuales como en dobles. Cabe recordar que la India supo tener grandes doblistas a lo largo de la historia. Tras hacer su recorrido en júnior, dio el salto y comenzó a competir a nivel ITF, llegó a estar en el puesto 113 del ranking de dobles, pero a temprana edad debió retirarse.

Radhika Yadav fue campeona a nivel nacional.

La lesión que le impidió competir a nivel WTA y el retiro prematuro

En 2024 dijo basta. Una lesión en el hombro le privó de continuar con su sueño de competir a nivel WTA, especialmente en la modalidad de dobles, donde mejores resultados había obtenido a nivel ITF. Así y todo, Radhika no abandonó por completo el tenis, ya que inició un nuevo emprendimiento.

Radhika Yadav compitió a nivel ITF.

Academia de tenis, videoclip viral y problemas con su padre

Una vez que dejó la actividad, Radhika Yadav quiso seguir vinculada al mundo del tenis y por eso decidió comenzar a dar clases con el fin de abrir su propia academia, lo cual logró. Lo hizo en su ciudad natal, pero esa decisión no le gustó nada a su padre, especialmente porque trajo con sí algunos comentarios entre los vecinos, donde aseguraban que él vivía del dinero de su hija. Cabe destacar que la familia de Radhika Yadav no tenía un mal pasar económico y tenía negocios vinculados al mundo inmobiliario.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Radhika Yadav también estaba interesada en incursionar en el mundo de la creación de contenido para las redes sociales. Inclusive se hizo muy popular su participación en el videoclip de la canción Karwaan, en el cual actuaba junto a Inaam, un músico de la India. Ese tipo de decisiones tampoco le cayó nada bien a su padre, quien claramente tenía conductas machistas y el desenlace sería trágico.

Brutal femicidio

El 10 de julio de 2025, en horas de la mañana, Radhika Yadav se encontraba en la cocina de su casa donde vivía con sus padres y un tío. Mientras la ex tenista realizaba el desayuno, se escucharon cuatro disparos, los cuales terminaron con la vida de Radhika Yadav a los 25 años de edad. El autor del crimen fue Deepak Yadav, padre de Radhika.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó 18 Grand Slams, fue condenado por violencia de género, jugó hasta los 47 años y se peleó con su pareja de dobles: “No hay camaradería”

El tío de la víctima, que se encontraba en otra planta del domicilio el día del crimen declaró: “Oí un ruido fuerte y, al bajar, la vi tirada en la cocina. El arma estaba en la sala. La llevamos al hospital, pero los médicos la declararon muerta”. Tras el hecho, la policía local arribó y se encontró con Deepak Yadav y un arma calibre 32, el hombre se declaró culpable y fue encarcelado.

Deepak Yadav, asesino de su hija Radhika Yadav.

Días más tarde, la BBC de India recogió un testimonio del autor del crimen que realmente es estremecedor: “Mi hija fue campeona nacional y tras retirarse por una lesión en el hombro decidió formar su propia academia. Iba a la aldea de Wazirabad a por leche y la gente me día: ‘Vives de lo que gana tu hija’. Eso me hirió la autoestima y le pedí que cerrase la academia”.

Publicidad

Publicidad

Así capturaron a Deepak Yadav.

Quien también dio su testimonio fue el Vinod Kumar, el Inspector de la comisaría donde estuvo Deepak Yadav y dijo: “Él llevaba un tiempo molesto porque los vecinos se burlaban de él por los ingresos de su hija. Le preocupaban sus comentarios: no paraban de decir que la casa funcionaba gracias al dinero de ella y que él dependía demasiado de eso”.

ver también El tío de Rafael Nadal liquidó a Daniil Medvedev tras su día de furia en el US Open: “Espectáculo lamentable”