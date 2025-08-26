Es tendencia:
La fortuna que ganó Francisco Cerúndolo tras avanzar a la segunda ronda del US Open

El argentino debutó con el pie derecho en Flushing Meadows venciendo 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 al italiano Matteo Arnaldi.

Por Bruno Carbajo

Cerúndolo venció a Matteo Arnaldi en su debut en US Open.
Coraje. Así puede describirse el debut de Francisco Cerúndolo en el US Open. El argentino dio una muestra de carácter al conseguir una destacada remontada ante el italiano Matteo Arnaldi por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. Y el envión anímico es doble, ya que fue la primera vez que consiguió revertir una derrota parcial por dos sets en Grand Slams. De yapa, el festejo permite trajo consigo un importante premio económico.

Debe tenerse en cuenta que la presente edición del último Grande del año repartirá el premio más alto en la historia del tenis: 90 millones de dólares, superando un 20 por ciento a lo repartido en la edición del año pasado. Claro, la bolsa beneficia a todos los participantes, entre los cuales se encuentra Cerúndolo.

Por haber dado el primer paso en el certamen, el argentino se aseguró nada menos que 110 mil billetes americanos. Con dicho monto en el bolsillo aguardará por conocer a su rival en segunda ronda, instancia que le entregará 154 mil dólares en caso de superarla.

El incremento monetario se vuelve más interesante a partir de la tercera fase: $237.000. Aunque se presenta lejos de la abultada cantidad que embolsará el campeón: 5 millones de dólares, tanto en la rama masculina como femenina, mientras que el subcampeón percibirá la mitad, $2.5 millones.

El premio económico que reparte cada ronda del US Open 2025

  • Ganador $5.000.000
  • Finalista $2.500.000
  • Semifinales $1.260.000
  • Cuartos de final $660.000
  • Cuarta ronda $400.000
  • Tercera ronda $237.000
  • Segunda ronda $154.000
  • Primera ronda $110.000
