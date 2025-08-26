La fortuna que ganó Francisco Cerúndolo tras avanzar a la segunda ronda del US Open

Coraje. Así puede describirse el debut de Francisco Cerúndolo en el US Open. El argentino dio una muestra de carácter al conseguir una destacada remontada ante el italiano Matteo Arnaldi por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. Y el envión anímico es doble, ya que fue la primera vez que consiguió revertir una derrota parcial por dos sets en Grand Slams. De yapa, el festejo permite trajo consigo un importante premio económico.

Debe tenerse en cuenta que la presente edición del último Grande del año repartirá el premio más alto en la historia del tenis: 90 millones de dólares, superando un 20 por ciento a lo repartido en la edición del año pasado. Claro, la bolsa beneficia a todos los participantes, entre los cuales se encuentra Cerúndolo.

Por haber dado el primer paso en el certamen, el argentino se aseguró nada menos que 110 mil billetes americanos. Con dicho monto en el bolsillo aguardará por conocer a su rival en segunda ronda, instancia que le entregará 154 mil dólares en caso de superarla.

El incremento monetario se vuelve más interesante a partir de la tercera fase: $237.000. Aunque se presenta lejos de la abultada cantidad que embolsará el campeón: 5 millones de dólares, tanto en la rama masculina como femenina, mientras que el subcampeón percibirá la mitad, $2.5 millones.

Cerúndolo se metió en la segunda ronda de US Open (Getty Images).

El premio económico que reparte cada ronda del US Open 2025

Ganador $5.000.000

Finalista $2.500.000

Semifinales $1.260.000

Cuartos de final $660.000

Cuarta ronda $400.000

Tercera ronda $237.000

Segunda ronda $154.000

Primera ronda $110.000

