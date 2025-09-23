Tigres UANL y Atlas se enfrentarán este miércoles 24 de septiembre por la Jornada 10 del Apertura 2025. Se tratará de un juego con condimentos especiales producto del regreso de Diego Cocca, actual entrenador de La Academia, al Volcán de Nuevo León para enfrentarse a un equipo del que se fue envuelto en polémica por su repentina salida a la Selección Mexicana en 2023 tras haber dirigido solo cinco partidos.

Uno de los que habló en la previa del partido en representación de la escuadra auriazul fue Fernando Gorriarán, quien fue dirigido por el timonel argentino durante los cinco encuentros que estuvo al mando de Tigres. El mediocampista uruguayo aseguró estar agradecido con Cocca por el hecho de pedirlo como refuerzo en 2023, aunque le advirtió que ahora es un rival y que su cabeza solo piensa en ganar el partido.

“Lo tuvimos poco tiempo, pero yo también voy a estar muy agradecido con él porque me trajo a Tigres, me llamó para venir. Pero hoy está del otro lado y lo que me importa es Tigres, representar a este escudo, a esta institución y a la afición. Mañana vamos a salir a ganar sin importar quién esté en frente”, señaló el futbolista de 30 años.

En tanto, explicó la manera en la que Tigres buscará quedarse con los tres puntos. “Con la actitud de un equipo ganador. Sin duda que vamos a ir a buscar el partido; ya se trabajó en lo que hace Atlas y cómo juega. Yo creo que la actitud no va a ser negociable, hay que darle una alegría a la gente porque se la merece”, agregó.

¿Cómo llegan Tigres y Atlas al juego por la Jornada 10 del Apertura 2025?

Por un lado, Tigres llegará a este encuentro con cinco encuentros seguidos sin perder, aunque los últimos tres fueron empates. Al tratarse de igualdades ante equipos inferiores en lo que a plantillas respecta (León, Chivas y Pumas), algunos aficionados comenzaron a criticar a Guido Pizarro en redes sociales, por lo que Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo del club, respaldó al DT y aseguró que se piensa en un presente y futuro con él en la banca.

En tanto, Atlas no gana desde la primera fecha (3-2 vs. Puebla), en un escenario que no pudo ser revertido ni siquiera con el regreso de Diego Cocca en agosto pasado. Desde la llegada del DT en agosto pasado, el saldo de los Zorros es de tres empates y dos derrotas.

