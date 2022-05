"Ya me hubiera retirado": Chicharito Hernández fue contundente sobre sus ganas de volver a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana jugará en las próximas semanas algunos de los últimos encuentros previos al Mundial de Qatar 2022 que se disputará a fin de año. Gerardo Martino confeccionó una amplia lista de jugadores para observar en la antesala a la gran cita que se disputa cada cuatro años, pero como era de esperar, no incluyó a Chicharito Hernández, quien permanece vetado de las convocatorias al Tri.

En diálogo con el periodista Jorge Ramos, de VIX, Chicharito Hernández negó que ya se sienta marginado para siempre del Tri, e incluso afirmó que continúa trabajando para regresar: "Estoy haciendo todo lo posible dentro y fuera del campo para hacer lo que me corresponda y a lo mejor, tener una oportunidad. Si yo no quisiera estar en la Selección, ya me hubiera retirado", aclaró.

El atacante que juega en Los Angeles Galaxy, de la Major League Soccer, puso de ejemplo a uno de sus excompañeros para dejar en claro que mantiene intactas sus ganas de vestir la camiseta de México: “Carlos Vela lo dijo y lo hizo. Cuando alguien no quiere estar no hay necesidad de estar jugando a esto”. El ex delantero de la Real Sociedad puso fin a su etapa con el Tri poco después del Mundial de Rusia 2018.

Por otro lado, Chicharito Hernández, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, afirmó respetar la decisión de Martino: “Desde que tengo memoria y razón, aunado a lo que me platicaba mi abuelo y mi padre, que estuvieron en la selección y en un Mundial, es el entrenador el que decide y creo que ha sido claro”, señaló sobre la decisión del seleccionador argentino. Además, reflexionó: “Los dos estamos haciendo lo mejor que podemos para el beneficio de México. En todos los Mundiales siempre habrá jugadores que te hubiera gustado estar o no estar".

La temporada de Chicharito Hernández

El delantero de Los Ángeles Galaxy comenzó muy bien la temporada, al igual que como terminó el curso pasado. Sin embargo, en las últimas semanas, Chicharito ha entrado en un bajón que ya lo tiene con ocho partidos sin marcar un gol. En total, el atacante mexicano lleva 14 partidos disputados a lo largo del actual certamen, en el que convirtió en cinco ocasiones.