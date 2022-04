Cada vez falta menos para el Mundial de Qatar 2022 y una gran parte de los fanáticos de la Selección Mexicana siguen exigiéndole a Gerardo Martino por el retorno de Javier Hernández al equipo. A pesar de contar con Raúl Jiménez en la delantera, el Tri ha sufrido y mucho en el último tiempo la ausencia del elemento de Los Angeles Galaxy, por lo que su llamado podría solucionar muchos problemas. Y no solo los aficionados lo piden...

Importantes personalidades del futbol azteca se han pronunciado a favor del regreso de Chicharito, y ahora le llegó el turno a un referente del conjunto nacional. Se trata de Jesús Manuel Corona, quien en plática con TUDN confesó que le gustaría volver a compartir campo de juego con el 14. Por supuesto, lo hizo con el respeto debido al Tata y dejó en claro que es una decisión exclusiva del cuerpo técnico.

"Obviamente que a un jugador como él (Chicharito) que es muy bueno nos gustaría tenerlo. Es el máximo goleador de la Selección, tiene mucha experiencia, es una buena persona. Pero el llamarlo o no, no es tema de nosotros. ¿Que lo respetamos? Sí, mucho, pero no nos corresponde", apuntó Tecatito.

Gerardo Martino no cambiará de opinión con Chicharito Hernández

"Él entra dentro de lo que nosotros entendemos son futbolistas elegibles. La realidad es que durante dos años no fue elegido y el concepto general no cambia", apuntó con contundencia el entrenador argentino hace escasas semanas. A pesar de que no hay una declaración tajante sobre su no convocatoria de cara al Mundial de Qatar 2022, está más que claro que no cambiará de opinión y hará que el máximo goleador del Tri mire el torneo desde la comodidad de su hogar.

¿Desde cuándo no es convocado Chicharito Hernández al Tri?

La última vez que Javier Hernández fue citado a la Selección Mexicana fue en septiembre del 2019. Luego de jugar ante Estados Unidos y ser suplente frente a Argentina en una serie de amistosos, el Tata decidió borrarlo de su consideración. Por supuesto que se trató de una cuestión extrafutbolística, la cual nunca se reveló públicamente y continúa siendo una verdadera incógnita para los fanáticos.