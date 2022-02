Orlando City colocó manos a la obra desde que se cofirmó la no continuidad del portugués Nani en el club. Ser competitivos en la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS) es una prioridad para la institución.

En la campaña 2021 lograron acceder a los Playoffs tras finalizar en la sexta casilla de la Conferencia Este con registro de 13 victorias, 12 empates y 9 caídas. Sin embargo, su travesía terminó tras caer, 3-1, ante Nashville SC.

Reforzar el ataque ha sido uno de los objetivos del club, por ello, buscar un atacante en suelo sudamericano fue el plan que colocaron en marcha. Allí encontraron a Facundo Torres, una joya uruguaya que hizo de las suyas en Peñarol.

Habla Facundo Torres

El jugador está listo para una nueva exériencia en su carrera. Justamente, habló acerca de su decisión de elegir a Orlando City y la MLS como destino para despegar su carrera de forma internacional.

“Algo en lo que realmente creo es en el proyecto que tienen aquí. Desde el principio fue la confianza que me tenían y eso fue muy importante no solo para mí, sino para mi familia...", afirmó Torres por medio de un traductor.

"... Estar en un club que me valoraba, que me veía en un papel importante y tenía la confianza en mí para venir aquí y ser un factor importante en el equipo. Eso realmente me inspiró a venir aquí", prosiguió.