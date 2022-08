El debate por conocer quién es el GOAT de la NBA es tan apasionante que hasta las mismas leyendas vivientes de la liga pueden cambiar de parecer con el transcurrir de la historia. En esta ocasión, Dr. J pasó de elegir a LeBron James a escoger un emblema de Los Angeles Lakers por encima del mismísimo Michael Jordan.

Julius Erving, más conocido como Dr. J, fue la máxima estrella de la liga ABA antes de pasar a la NBA y, a pesar de ganar un solo título en 1983, fue elegido once veces como All-Star y ganó el premio al Jugador Más Valioso en 1981. La leyenda de Philadelphia 76ers tiene un candidato inesperado para ser el mejor jugador de la historia.

En abril de 2022, Dr. J le concedió una entrevista al show de Rich Eisen y explicó por qué LeBron James es el GOAT por encima de Michael Jordan. La longevidad del ‘Rey’ iba a ser el factor clave para redefinir el significado del mejor jugador de todos los tiempos, pero mientras eso pasa, Irving cambió su elección.

Pocos jugadores pueden llegar a quitarle la distinción tanto a Jordan como a LeBron de ser el mejor basquetbolista de la historia y la nueva elección de Julius Erving es uno de estos, ya que ganó seis títulos de la NBA y el mismo número de premios MVP de temporada regular. Además, esta leyenda de Los Angeles Lakers ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 1995.

Descartó a LeBron y a Jordan: El mejor jugador de la historia NBA según Dr. J

“La gente siempre hace comparaciones con personas que han terminado. LeBron puede jugar otros seis años. LeBron puede jugar un año, realmente no sabemos. Es muy subjetivo. Creo que es el argumento de los fanáticos, no el argumento de los jugadores. Así que me mantengo alejado de eso. Mi mejor jugador de todos los tiempos es Kareem Abdul-Jabbar”, sostuvo Julius Erving (Dr. J) sobre el GOAT en la NBA según Brandon ‘Scoop B’ Robinson, del portal Bally Deportes.