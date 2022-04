Parece que a pesar de que la caótica temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) ya ha terminado para Los Angeles Lakers, los fantasmas de sus decisiones a la hora de encarar la competencia no los dejan. Ahora, una crítica del dueño de Golden State Warriors.

A pesar de un talentoso roster y unas expectativas que superaban al cielo, la campaña de LeBron James y compañía terminó de manera amarga y el equipo ni siquiera terminó cerca de alcanzar los Playoffs. Con un 33-49 de récord, terminaron en la posición 11°.

Esto dio paso a que mucha gente se riera y burlara del equipo. Algo lógico siendo el menos querido alrededor de la NBA. El último en hacerlo fue el propietario de los Warriors, Joe Lacob, que recientemente criticó la construcción del equipo y el manejo de la franquicia rival de California.

El dueño de Warriors ataca a los Lakers

"Hay un par de equipos, no diré cuáles, hay algunos que se jugaron todo con jugadores viejos. Y esos jugadores se lesionan. Eso es lo que tienes que recordar. Supongamos que hicimos un intercambio, traspasamos toda nuestra juventud, por, no sé, tú nombra al tipo, y está lesionado, fuera por todo el año. Siempre que tienes más de 30, 32, 35, estos jugadores se lesionan, es estadística", le dijo a Tim Kawakami de The Athletic.

A pesar de no nombrarlos explícitamente, esto es una clara crítica a la forma de encarar la temporada de Lakers, que trajo a Russell Westbrook, Trevor Ariza, Dwight Howard, Kent Bazemore y Carmelo Anthony, todos jugadores con más de 32 años.