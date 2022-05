Hay quiénes no se fijan en las estadísticas para determinar si un jugador está rindiendo o no, pero cuando se trata de Stephen Curry es imposible no repasar los cuadernos llenos de datos de la máxima figura de Golden State Warriors, y uno de los mejores de la National Basketball Association (NBA).

Esta temporada parece que todo sale bien para los de la Bahía, y en parte se debe a la confiabilidad que brinda 'El Chef' sobre las duelas norteamericanas. Así lo hizo en la campaña regular hasta que una lesión lo detuvo, pero en los NBA Playoffs 2022 demuestra de qué está hecho.

Ante Nikola Jokic y Denver Nuggets hizo de las suyas para liquidar la serie en cinco compromisos. Los niveles de exigencia subieron cuando Ja Morant se plantó con sus Memphis Grizzlies, aunque todo parece indicar que podrían terminar con la llave, también en cinco visitas a la cancha.

Stephen Curry, encendido

Hasta el momento, Stephen Curry ha disputado nueve partidos en lo que va de NBA Playoffs 2022, donde brilla con 28.1 unidadades por encuentro. 4.0 rebotes, 5.9 asistencias, 61.4% en porcentaje de tiros, además de ser el líder en puntos por partidos en el Clutch.

Con esta versión de 'Steph', será complicado sacar a Golden State Warriors del camino, tomando en cuenta que el camiseta 30 está blindado a la perfección con jugadores de alto calibre como Klay Thompson, Draumond Green, Jordan Poole y compañía.