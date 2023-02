Este domingo 12 de febrero se juega finalmente el Super Bowl 2023 para definir al campeón de la temporada de la NFL. Kansas City Chiefs se enfrentará a un equipo de una ciudad muy pasional como los Philadelphia Eagles.

Philly es conocida por amar de manera incondicional a sus deportes. No por nada es apodada la ciudad del amor fraternal. Seguramente, durante la gran final de la NFL en el StateFarm Stadium de Glendale, Arizona, esta hinchada esté muy presente.

Y hay una canción que suena cada vez que el equipo de Philly anota un touchdown. Antes se llamaba la Canción de la victoria de los Eagles, pero se reintrodujo en 1999 con el nombre de Fly, Eagles fly. Bolavip te trae su letra.

La letra de Fly, Eagles fly de Philadelphia Eagles

La canción fue creada por Charles Borrelli and Roger Courtland en 1960, pero perdió su popularidad en los 90. Ahora, este tema es tradición tras cada TD, y es posible que suene tras un pase de Jalen Hurts, o tal vez una intercepción ante Patrick Mahomes este domingo de Super Bowl 2023.

Letra Fly, Eagles Fly en inglés

Fly Eagles Fly,

On the road to victory,

Fight eagles fight,

Score a touchdown 1 2 3,

Hit them low,

Hit them high, And watch our eagles fly,

Fly eagles fly,

On the road to victory,

E-A-G-L-E-S, ¡Eagles!

Letra Fly, Eagles Fly en español

Vuelen, Eagles vuelen,

En el camino a la victoria,

Luchen, Eagles luchen,

Anota un touchdown 1 2 3,

Golpéalos bajo,

Golpéalos alto,

Y vean volar a nuestros Eagles,

Vuelen, Eagles vuelen,

En el camino a la victoria,

E-A-G-L-E-S, ¡Eagles!