24 horas son una eternidad puertas adentro de Boca. Todo puede ocurrir en cuestión de horas en el Xeneize. Por eso es que, a horas de jugar con Colón de Santa Fe, el club de La Ribera tuvo un sábado muy movido: Ibarra confirmó un 11 con siete cambios y Chiquito Romero le envió un mensaje a Rossi, entre otras noticias.

Misterio resuelto: Willy Caballero explicó por qué nunca volvió a Boca

Wilfredo Caballero surgió en las divisiones inferiores de Boca y debutó en Primera División en 2001. Se quedó en el club durante cuatro años, en los que disputó solo 19 partidos oficiales y ganó un título, el Torneo Apertura 2000. Luego se fue a España y comenzó una larga carrera en el fútbol europeo (en 2005 tuvo un breve paso por Arsenal de Sarandí).

En "DSports Radio" le preguntaron por las múltiples chances que tuvo de volver a lo largo de los últimos años y "Willy" se animó a dar una sincera explicación de por qué no se dio el retorno. "Cerca, cerca, no estuve... Sé que Boca necesitaba arqueros en varios momentos pero yo estaba en un momento importante de mi carrera, pasando de La Liga de España a la Premier League, entonces tampoco lo pensé mucho", señaló.

"Siempre que Boca necesitó arqueros yo estuve atado a estos equipos, que me hacían pensar más en esa actualidad que en volver. Y después de tantos años y tanto tiempo afuera, el empuje que tienen muchos para volver no lo desarrollé", manifestó el guardameta, con total honestidad.

¿El nuevo Rossi? Boca está a punto de perder a un jugador clave

Los hinchas de Boca vienen manifestándose hace varias semanas por la decisión que tomó el Consejo de Fútbol al no renovarle el contrato a Agustín Rossi. Tanto en las redes sociales como así también en las tribunas de La Bombonera, donde apareció el famoso cántico "Rossi es de Boca, y de Boca no se va".

Ahora que crecen las chances de que el ex arquero de Lanús emigre hacia Flamengo, que lo continúa analizando para llegar a fin de año con un dineral y así sacarlo de Brandsen 805, en el Xeneize están a punto de quedarse sin otro futbolista que es muy importante para el equipo que dirige Hugo Ibarra.

Juan Román Riquelme y los miembros del Consejo de Fútbol están al tanto de todas las situaciones contractuales del plantel boquense, y saben que el vínculo de Javier García caducará a fin de año. Pero aún no lo llamaron para comenzar a negociar, y por el momento no está en los planes de la dirigencia.

Cortocircuito entre los dirigentes de Boca y una de las grandes figuras del equipo: "No cayó bien"

Boca avanza en el tramo final de la temporada 2022 en busca de poder cerrar el año con más títulos. Si bien está a seis puntos del líder de la Liga Profesional, el objetivo de todo el plantel es poder dar pelea y los jugadores y el cuerpo técnico saben que los próximos partidos serán fundamentales para definir las opciones reales de luchar por el campeonato.

Mientras tanto, revelaron que se dio un cortocircuito entre los dirigentes del club y una de las grandes figuras del Xeneize. Trascendió que, por una decisión puntual, uno de los mejores futbolistas del plantel generó la molestia del Consejo de Fútbol. ¿Qué pasó?

El periodista Fabio "Pipi" Novello reveló en Radio La Red que a los dirigentes no les gustó que Sebastián Villa decida operarse tan rápido. "Yo tengo una información de Villa... Esto no cayó bien en Boca. Quizás lo cuidaban este fin de semana, jugaba el Superclásico y lo operaban... Y Villa les dijo: 'Yo me opero'. Esto no cayó muy bien", señaló.

El crack que siempre soñó con jugar en Boca pero sabe que le quedan pocas chances: "Uno va creciendo..."

El año pasado su nombre fue vinculado a Boca durante mucho tiempo. El Xeneize había perdido a una figura en su puesto y por eso todos los mencionaron como un posible refuerzo no solo por su calidad como futbolista sino por el sueño que siempre tuvo de ponerse la camiseta azul y oro.

Sin embargo, luego el rumor se apagó y finalmente el "Pulga" Rodríguez no tuvo chances de llegar al club de la Ribera. Ahora, tiempo después, le preguntaron al delantero de Colón si piensa en una nueva oportunidad y fue claro: "Yo creo que Boca busca otro tipo de jugador en el mercado de pases".

"Uno siempre estuvo con los pies sobre la tierra y supo internamente que era muy complicado que se pueda dar. Voy jugando y tratando de entregarme al 100% como lo hice en Colón. Yo fui para vivir cosas hermosas como jugar finales y poder gritar campeón que es lo que hice, es lo que vine a buscar y gracias a Dios lo pude encontrar", sostuvo Luis Miguel en su charla con TyC Sports.

"Tienen informes": revelaron qué club irá a la carga por Rossi en diciembre

El futuro de Agustín Rossi mantiene en vilo a todos los hinchas de Boca en estos momentos. El mercado de pases de Europa ya se cerró y la posibilidad de que el arquero se vaya se frenó, al menos por ahora. Pero nada descarta que una de las figuras del plantel sea vendida en diciembre.

En las últimas semanas se supo que el Girona de España, a través del City Group, se interesó en el guardameta azul y oro. Hasta hubo una conversación entre el hermano de Pep Guardiola, quien es agente de futbolistas, con el propio Agustín. Sin embargo, ahora revelaron qué club quiere sí o sí a Rossi en diciembre.

El periodista Marcelo Palacios comentó en Radio La Red que se enteró que el Flamengo de Brasil siguió de cerca toda la novela entre Rossi y Boca y hasta tuvo interés en llevárselo en este mercado. Pero eso no es todo: como no lo consiguió, intentará lograrlo en diciembre.

¿Boca los espera? Pase riquelmeano de Equi Fernández y gol de Retegui

Mientras el Xeneize tiene la cabeza puesta en el duelo ante Colón en Santa Fe, dos de los futbolistas que cedió a préstamo para que se fogueen siguen demostrando que necesitan una oportunidad en la Primera del Xeneize. En apenas minutos, Equi Fernández le metió un pase riquelmeano de derecha (es zurdo) a Mateo Retegui y el 9 la mandó a guardar. ¡Teléfono, Román!

Darío Benedetto está con la pólvora mojada y por ello los hinchas de Boca se lamentan viendo a Retegui como goleador absoluto de la Liga Profesional. Claro, y más se lamentan cuando las habilitaciones vienen desde los pies de Equi Fernández, que ya demostró tener clase de crack.

Con el partido recién comenzando, Lanús hizo una salida errónea desde el fondo (no está en su mejor momento) y a los pibes de Tigre no le podés dar un metro. Equi Fernández controló y, casi sin pensar, lanzó para Mateo Retegui, que pisó el área y le rompió el arco a Monetti. ¡Bestial!

Dejó claro cómo se siente: el mensaje de Chiquito Romero para Rossi y compañía

Cuando Sergio Romero puso la firma para transformarse en refuerzo de Boca, la gran incógnita era qué iba a hacer Hugo Ibarra con el arco. Agustín Rossi, que en su momento tenía fresca la no renovación de contrato, hizo todos los méritos para seguir siendo el dueño del puesto. Hoy, varias semanas después, Chiquito sigue sin siquiera concentrar.

El nivel del 1 titular no da lugar ni a que pregunten por el ex-Manchester United. Sin embargo, las imágenes de los entrenamientos a puertas abiertas despiertan cierta incertidumbre, sobre todo porque se sabe que el surgido en Racing llegó para jugar. Sin embargo, con un simple posteo, dejó bien en claro cómo se siente.

"Que lindo es poder trabajar con un grupo humano como este!!! Todos juntos vamos a crecer mucho más!!!", escribió Romero con una imagen de todos los arqueros entrenando. Además, etiquetó a Javier García, Leandro Brey, Ramiro García, Agustín Rossi y Fernando Gayoso (entrenador de arqueros); pese a que los últimos dos ni tienen Instagram.

La exorbitante cláusula que Boca le puso una joya que no para de romperla

Llegaron de la mano. Juan Román Riquelme y un notable proyecto futbolístico en donde la prioridad la tendrán las inferiores de Boca para que, en el futuro, el club pueda conformar un plantel profesional por jugadores nacidos en Brandsen 805.

Así fue como llegaron Exequiel Zeballos, Alan Varela, Luca Langoni y Brandon Cortés, que son los juveniles con mayor proyección con vistas al futuro, y los que hinchas de Boca piden a gritos para ver en cada partido del elenco dirigido por Hugo Ibarra.

Si bien hubo algunas renovaciones contractuales, también se establecieron diferentes cláusulas de rescisión para evitar que los grandes clubes del mundo, y con una buena billetera, puedan llevarse a las joyas preciadas que tiene la institución. Y así es como sucedió con el mediocampista central, Mauricio Benítez.

Siete cambios: Ibarra confirmó al equipo de Boca para el partido ante Colón

Después de las dos victorias al hilo frente a Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, Boca va por más. Este domingo a las 18, el Xeneize visitará a Colón de Santa Fe por una nueva fecha de la Liga Profesional 2022 e irá en busca de un nuevo triunfo para llegar de la mejor manera al Superclásico ante River.

Hugo Ibarra sabe que hay mucho en juego y también tiene en cuenta que el equipo tendrá varias bajas para este compromisso, por distintos motivos. Por eso el director técnico definió la formación titular este sábado y confirmó que habrá siete modificaciones.

Facundo Roncaglia, Marcos Rojo, Martín Payero, Esteban Rolón, Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco ingresarán por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Luis Vázquez y Sebastián Villa, respectivamente. El esquema será 4-3-3.

"Me confesó que quería jugar en Boca": el crack que pudo llegar al Xeneize pero su destino cambió por completo

Hace algunos meses, el destino de un futbolista argentino y el de Boca estuvieron muy cerca de cruzarse. El interés del Consejo de Fútbol en su pase fue genuino pero la operación fue adquiriendo distintas trabas con el correr de las semanas. Finalmente el jugador no se movió del equipo en el que estaba.

Ahora la situación cambió por completo y ya no lo vinculan al Xeneize y tampoco a River, el otro club que se había interesado en tenerlo. Y no solo eso, sino que directamente se habla de su futuro con una sola opción: una salida al exterior en diciembre o junio. Así de abrupto fue el cambio de panorama para Facundo Farías.

El periodista Luis Fregossi recordó en "Mundo Boca Radio" que una vez Farías le contó que tenía ganas de sumarse a Boca. "A mí en off, después de la charla que hicimos en Puerto Madero, Facundo Farías me confesó que él quería jugar en Boca. Ahora está muy bajo", sostuvo. Sin embargo, ahora todo cambió para el extremo de Colón.

Un jugador de Boca reveló que recibió un mensaje de Coscu: "No lo podía creer"

Martín Pérez Di Salvo, mejor conocido como "Coscu", es uno de los influencers argentinos más importantes dentro de las redes sociales. El streamer lleva varios años de carrera y ganó reconocimiento en el ambiente gamer pero su influencia llegó a todas las áreas y por eso terminó siendo amigo de músicos y deportistas.

Se sabe que Coscu tiene una buena relación con Marcos Rojo, uno de los referentes de Boca, desde hace varios años. Sin embargo, a muchos les sorprendió el comentario que hizo un futbolista del Xeneize en las últimas horas sobre un mensaje que le llegó de parte del streamer.

"Me escribieron algunos famosos que creo que nunca... Streamers, Coscu, me mandaron varios mensajes, me felicitaban, que había salido en todos lados, no lo podía creer, todavía no caía", señaló Luca Langoni cuando le preguntaron por las repercusiones de su doblete ante Atlético Tucumán. Por su edad, el delantero conoce bien todo lo que hace Coscu y le gustó intercambiar mensajes con él.