Boca es un mundo aparte. Todo puede ocurrir en un abrir y cerra de ojos en el Xeneize. Y este viernes, a horas de un duelo clave por la Liga Profesional, no fue la excepción: Hugo Ibarra se lamenta por las dos bajas de la defensa, festeja el regreso de Chiquito Romero y arma su 11 ideal.

Cuando el inicio de la etapa de Hugo Ibarra como DT de Boca daba más dudas que certezas, Rolando Schiavi había revelado un dato que hasta despertaba asombro en él. "Nunca quiso ser entrenador. Él no quería serlo cuando estaba en la Reserva, prefería ver las cosas desde otro lado. Por eso me sorprende que ahora lo sea. Hay que prepararse y yo no sé si lo está", dijo sobre el Negro, con quien compartió cuerpo técnico por 4 años.

El tiempo pasó y las cosas cambiaron: el equipo mejoró a pasos agigantados, pelea en todos sus frentes y juega bien. En Equipo F (ESPN), el Flaco se refirió a este presente: "Los resultados son los que mandan. Hoy ves a un equipo ganador, que por ahí sufre los partidos pero gana".

"Sacó muchos chicos de Inferiores, que eso es fundamental para Boca. Le alcanza con el plantel, tiene de los mejores. Acoplar chicos que entran y te respaldan con resultados es buenísimo", destacó al aire en el programa de Sebastián Vignolo.

El ciclo de Hugo Ibarra como director técnico de Boca comenzó con varias críticas. Tras la salida de Sebastián Battaglia, el Consejo de Fútbol decidió darle una oportunidad a quien entonces era el entrenador de la Reserva. El "Negro" empezó con flojos resultados y rendimiento colectivos del equipo pero, de a poco, se fue ganando su lugar.

Ahora Ibarra, acompañado por Leandro Gracián y Roberto "Tito" Pompei, atraviesa su mejor momento en el club. Consolidado como candidato en la Liga Profesional, ahora también se metió en las semifinales de la Copa Argentina. ¿Qué opinan los dirigentes del trabajo del "Negro"? Hay importantes detalles.

En TyC Sports informaron que la percepción del Consejo de Fútbol sobre Ibarra está en su punto más alto y que eso deriva en una importante decisión: "Su gran adaptación desde la Reserva a la Primera y los grandes pasos que dio en el corto tiempo hacen que no lo descarten para que encare el proyecto de Boca en 2023". ¿Seguirá?

Se acerca el tramo final de la temporada 2022 y es tiempo de definiciones en Boca. El equipo tuvo un año intenso, con buenos y malos momentos, pero esta última etapa lo tiene en un presente más que positivo, con la posibilidad de lograr dos títulos. Mientras tanto, la dirigencia ya mira hacia adelante.

Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo piensan en lo que se viene y saben que se acerca la hora de tomar importantes determinaciones. La temporada 2023 supondrá, una vez más, ir en busca del gran objetivo de ganar la Copa Libertadores de América. Y el vicepresidente parece ya tener tomada la decisión más importante.

El periodista Germán García Grova sorprendió a todos con la información que publicó en su cuenta de Twitter. "Cuenta Daniel Fava que, salvo un imponderable, Hugo Benjamin Ibarra será el DT de Boca en 2023", escribió. ¿El "Negro" ya tiene su lugar asegurado para la próxima edición de la Copa?

Boca atraviesa un gran momento en esta última etapa de la temporada 2022 y, por otro lado, River sufre. El Xeneize se metió en las semifinales de la Copa Argentina y lucha entre los primeros puestos de la Liga Profesional. Mientras tanto, el Millonario quedó afuera ante Patronato y perdió terreno en el torneo local.

Esto derivó en una gran cantidad de memes y gastadas de parte de los hinchas de Boca hacia los de River. Pero la situación escaló tanto que también llegó hasta la familia del plantel profesional azul y oro: el hermano de un futbolista del Xeneize le dedicó dos tuits a Marcelo Gallardo y el periodista Esteban Edul.

Se trata de Gabriel Ramírez, hermano de Juan Ramírez, quien habitualmente se descarga en su cuenta de Twitter. Tras la eliminación de River en la Copa Argentina, Gaby publicó una foto de Hugo Ibarra sonriendo y el "Muñeco" con una mueca de fastidio: "Jaja, ¿qué pasó con el City de Argentina?".

Este domingo, a las 18, Boca recibirá a Vélez en La Bombonera, por la fecha 22 de la Liga Profesional 2022. El Xeneize es el único escolta de Atlético Tucumán y está a dos puntos del "Decano", por lo que necesita ganar en su cancha para mantenerse firme en la lucha por el título local. Por eso Hugo Ibarra prepara a su equipo para el compromiso de este fin de semana.

El director técnico recibió una gran noticia este viernes por la mañana: Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Frank Fabra regresaron al predio de Ezeiza tras ser convocados por sus selecciones en la fecha FIFA. De esta manera, ya se sabe que los tres jugarán desde el arranque este domingo frente al "Fortín".

Por otro lado, se sabe que el cuerpo técnico esperará por la evolución de Marcos Rojo y Nicolás Figal, quienes aún no están al 100%. Por ese motivo, trascendió que Ibarra les dará descanso y apunta a tenerlos en condiciones para el partido clave del próximo jueves contra Gimnasia de La Plata.

Logrado el pase a las semifinales de la Copa Argentina, ahora Boca se enfoca en la Liga Profesional 2022 y todos en el Xeneize saben que el partido de este domingo es importante para lo que se viene. El equipo recibirá a Vélez y la expectativa es total: el objetivo es ganar y ver si Atlético Tucumán pierde puntos para poder subirse a lo más alto de la tabla de posiciones.

De no mediar inconvenientes, Hugo Ibarra ya tiene definida la formación titular para este fin de semana. Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Martín Payero, Alan Varela, Guillermo "Pol" Fernández, Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto serían los elegidos.

Marcos Rojo no será de la partida porque el cuerpo técnico prefiere cuidarlo para que esté al 100% en el duelo del jueves que viene contra Gimnasia. Pero el capitán formó parte de la práctica de este viernes y de la actividad que le siguió: el defensor se encargó de confirmar que hubo asado en el predio de Ezeiza.

Después de haber avanzado de ronda con un equipo alternativo, Boca se volvió a poner el chip del campeonato e intentará seguir metiéndole presión a Atlético Tucumán. El equipo de Hugo Ibarra recibirá a Vélez en La Bombonera recuperando a varios soldados, pero no a todos.

La buena noticia pasa por la vuelta de los jugadores de selección. Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Frank Fabra ya están a disposición y serían titulares ante el Fortín. Sin embargo, hay dos piezas importantes que se perderían este compromiso.

Se trata de Nicolás Figal y Marcos Rojo. Ambos aún no superan sus respectivas lesiones (no hubo parte médico) y no pudieron entrenar a la par del grupo en toda la semana. Como no están al 100%, Ibarra los guardaría para el trascendental duelo ante Gimnasia.

El gran presente de Boca no solo tiene que ver con los resultados positivos en la Liga Profesional 2022 y la Copa Argentina. El Xeneize también saca pecho por un factor fundamental para el club de la Ribera, un aspecto en el que Juan Román Riquelme quiso hacer hincapié desde que llegó: las divisiones inferiores.

La creación de la cuenta de "Boca Predio" tuvo que ver con darle visibilidad al trabajo con los más chicos. Pero también hubo otras decisiones importantes en este aspecto: los juveniles empezaron a recibir más oportunidad en la Primera. Así, hace poco la cuenta oficial recordó que ya son 31 los chicos que debutaron profesionalmente en esta gestión.

Sebastián Battaglia le había empezado a dar forma a esto y Hugo Ibarra continuó por el mismo camino, respaldando a varios y dándole oportunidades otros. Así, uno de los chicos que recienmente debutó ya sabe que su panorama cambió por completo: Gonzalo Morales no fue citado para el duelo de la Reserva de este viernes contra Vélez (fue triunfo para el Fortín).

Boca sueña con pelear hasta el final la Liga Profesional y para ello Hugo Ibarra quiere tener a disposición todos sus futbolistas. Sí, incluso a Sergio Romero, a quien todavía no utilizó en el arco del Xeneize y se lesionó en un entrenamiento. Este viernes, el 1 volvió a las prácticas.

En la mañana del viernes, Hugo Ibarra volvió a contar con Carlos Zambrano, Frank Fabra y Luis Advíncula, quienes estaban convocados a sus respectivas selecciones, y Chiquito Romero, quien ya mejoró de la lesión en su rodilla y estuvo a disposición. ¿Ya está para atajar?

Tras la artroscopía en su rodilla derecha y unos días de reposo indicado por el cuerpo médico del club, Chiquito Romero volvió a entrenarse con el buzo de Boca. Aunque claro, no será de la partida vs. Vélez y continuará con su recuperación en el predio. Aún no tiene fecha de retorno y lo irán evaluando paso a paso.

Boca ganó, avanzó en la Copa Argentina y sueña con terminar el año con dos títulos. A pesar de sufrir un cambio de DT tras la eliminación en la Copa Libertadores, el Xeneize pudo levantarse, ganó el Superclásico en La Bombonera y está más vivo que nunca en los dos frentes locales. Ahora, de cara a la recta final de la Liga Profesional, los hinchas se ilusionaron con un video.

Aunque la partida de Sebastián Battaglia fue un golpe fuerte, Hugo Ibarra se hizo cargo del primer equipo -seguramente siga al frente en 2023- y está en semifinales de la Copa Argentina y muy cerca de Atlético Tucumán en el torneo local. Mientras, los fanáticos aguardan por la recuperación de algunos futbolsitas muy importantes en el armado del DT.

Este viernes por la mañana, mientras el club de La Ribera se prepara para medirse ante Vélez en La Bombonera, Sebastián Villa subió un video en el que ya se lo puede ver mucho mejor de su operación de rodilla. Al instante, los hinchas sacaron los cálculos. ¿Llega a la definición del campeonato?

Desde la asunción de la dirigencia comandada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, uno de los objetivos que eran eslogan de campaña eran "devolverle la identidad" a Boca. Esto fue algo que desde el primer momento lo llevaron cabo, ya que además de restaurar La Bombonera, inaugurar nuevos deportes y disciplinas y darle mayor ponderación a las juveniles, también en relación a la administración del fútbol se le dio lugar a muchos ídolos o referentes de la historia de la institución boquense.

Algunos como Blas Guinta, Pablo Ledesma y Antonio Barijho como entrenadores de las inferiores, así como Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, quienes se hicieron cargo del primer equipo en distintas instancias. Por otro lado, íconos xeneizes como Mauricio Serna, Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini se hicieron cargo del Consejo del Fútbol, siendo junto con Riquelme los encargados de las decisiones futbolísticas de todas las categorías en Boca.

Y por más que todos estos referentes del club de la Ribera integran la estructura futbolística, algunos se negaron por diversos motivos, pero ninguno tan curioso como el que dio Alberto "Beto" Márcico.