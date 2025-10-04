Boca hoy: convocados vs. Newell’s, la oportunidad para Ander Herrera, la reacción ante la convocatoria de Paredes y más

La jornada del sábado 4 de octubre tiene a Boca afrontando su último entrenamiento, antes de quedar concentrado para enfrentar a Newell’s. Claudio Úbeda tiene todo listo para que el Xeneize salga a jugar en La Bombonera en busca de un triunfo necesario para sumar en la tabla anual.

Se conoció la reacción del club ante la convocatoria de Leandro Paredes a la Selección Argentina. Además, empieza a vislumbrarse una oportunidad para Ander Herrera en la mitad de la cancha. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La postura de Boca ante la convocatoria de Leandro Paredes

El mediocampista campeón del mundo y bicampeón de América, prácticamente tiene un lugar asegurado en el Mundial 2026. Pero forma parte de la citación en la que Scaloni realizará diversas pruebas para terminar de completar el listado con los que todavía no poseen la garantía de disputar la competencia.

En relación a lo que fue la postura del nacido en Pujato con Paredes, según pudo saber BOLAVIP, desde Boca no se oponen a que vista la camiseta nacional, e incluso se imaginaban que formaría parte de la nómina pese a que es una fija para el entrenador. Por otra parte, cabe destacar que nunca pensaron en solicitar un permiso para que no lo incluyeran, ya que saben que el jugador desea vestir la indumentaria albiceleste.

Ander Herrera, ante la posibilidad de redimirse

En medio de este presente de incertidumbre, Boca tiene el foco puesto en los próximos partidos por el Torneo Clausura 2025, donde solamente sirve ganar para escalar posiciones en el campeonato pero también en la tabla pensando en la clasificación a la Copa Libertadores. Sin embargo, ya sabe que perderá a Leandro Paredes debido a la convocatoria a la Selección Argentina.

Lo cierto es que Ander Herrera ocuparía el lugar de Paredes en la mitad de la cancha durante la fecha FIFA. Con la clara intención de redimirse y ganarle la confianza del cuerpo técnico como así también de los hinchas que se ilusionaron con su llegada a principios de la temporada, el español sería el dueño del mediocampo durante la ausencia del experimentado volante central.

