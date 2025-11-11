Boca hoy: el gesto de Paredes a un hincha de River, qué hay de cierto con Dybala y las ganas de volver del Colo Barco

El martes 11 de noviembre encuentra Boca Juniors entrenándose por primera vez luego de la victoria ante River en el Superclásico. El equipo de Claudio Úbeda se reencuentra tras el triunfo en La Bombonera, con la cabeza en el próximo partido ante Tigre.

El gesto de Paredes en un boliche a un hincha de River, el deseo del Colo Barco de volver en un futuro y la verdad sobre los rumores que vinculan a Dybala sobre el Xeneize son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en esta jornada.

Paredes le hizo un gesto ofensivo a un hincha de River en una bailanta

Luego de la victoria ante River en el Superclásico, los jugadores de Boca tuvieron el día libre y es por eso que algunos decidieron salir en la noche del domingo para celebrar una importante victoria que les aseguró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Uno de los futbolistas que salió en la noche del domingo fue Leandro Paredes. El capitán del Xeneize estuvo presente en el Tropitango, un local bailable, y allí además de celebrar junto a los hinchas de su equipo, le hizo un gesto a los fanáticos del Millonario para chicanearlos.

La contundente respuesta del Colo Barco sobre volver a Boca para jugar la Libertadores

Valentín Barco se despidió de Boca pocas semanas después de la derrota ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023. Después de ese mercado de pases, el zurdo comenzó su carrera en Europa, que lo llevó a la Selección Argentina. Desde la concentración de la Albiceleste, el Colo reconoció sus ganas de tener revancha.

“No volví a ver la final del Maracaná porque fue muy duro para todos. Nos golpeó, pero no te voy a mentir que la pienso muy seguido. Me quedó una espina ahí. Son cosas del fútbol y ojalá que en un futuro se pueda dar“, declaró el joven de 21 años en diálogo con ESPN.

La verdad sobre la chance de que Paulo Dybala deje Roma y se convierta en nuevo jugador de Boca

Ekrem Konur, periodista turco, hizo hincapié en el interés de Dybala por ponerse la camiseta de Boca y que el verano europeo es la chance más alta.

Por otro lado, César Luis Merlo aportó que el cordobés y Oriana Sabatini serán padres en marzo y que ‘bajo ningún punto de vista’ tienen planeado mudarse a Argentina a fin de año, ya que quieren tener a su bebé en el viejo continente. “Tiene su cabeza en Europa”, expresó el periodista, que descartó un retorno de Dybala al país en el corto plazo. La verdad detrás de su posible llegada.