Boca hoy: el reclamo de los hinchas pensando en River, el Indio Solari bancó a Riquelme y más

Boca no tuvo el mejor de los regresos a La Bombonera, cayó frente a Belgrano y quedó afuera de la próxima edición de la Copa Libertadores. Si bien el nivel de los dirigidos por Claudio Úbeda no fue el mejor, en líneas generales, hubo ciertos momentos que generaron ilusión de cara al futuro.

Al Xeneize, lo próximo que se le viene es Barracas Central, pero también mira de reojo al Superclásico frente a River, el cual llegará después de visitar a Estudiantes de La Plata. En el mientras tanto, hubo comentarios por parte del Indio Solari hacia Juan Román Riquelme.

Los hinchas de Boca apuntaron contra River: el fuerte reclamo a los jugadores

Una vez que terminó el partido ante Belgrano, La Bombonera habló y dejó un mensaje firma: ganar el Superclásico. Mientras los jugadores se retiraban rumbo al vestuario, desde las tribunas bajó el clásico canto: “Ponga huevo, huevo el Xeneize, ponga huevo sin cesar, contra River cueste lo que cueste, contra River tenemos que ganar”.

¿Cuándo se jugará el Superclásico del fútbol argentino?

El canto de los hinchas de Boca fue en vísperas de un Superclásico que se disputará el domingo 9 de noviembre en La Bombonera. Si bien faltan tres semanas y los de Claudio Úbeda jugarán dos partidos en el medio, la canción surgió porque fue el último partido del equipo de la Ribera en condición de local antes de jugar contra los de Gallardo.

Rodrigo Battaglia estalló contra el arbitraje tras la derrota de Boca ante Belgrano

Luego de lo que fue la caída, Rodrigo Battaglia se mostró muy molesto por lo que fue el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien con dos fallos muy claros, se vieron perjudicados pese al buen primer tiempo que hicieron: “No hizo un buen arbitraje, no me tiembla en decirlo porque son seres humanos y se pueden equivocar”, indicó en primera instancia.

En diálogo con El Canal de Boca, el futbolista de 34 años amplió su respuesta y justificó por qué motivo consideró que la actuación del colegiado no fue buena: “Hubo jugadas que fueron muy dudosas. Por el penal, el partido estuvo parado 7 minutos, el arquero se tiró muchas veces, estuvo más tiempo parado y solo adiciona 9 minutos, no sé cómo funciona esa regla. Estamos con mucha bronca“, exclamó.

Claudio Úbeda ya piensa en River

Una vez finalizado el encuentro ante Belgrano, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, habló en conferencia de prensa. Allí, además de referirse al rendimiento de sus dirigidos, palpitó los próximos partidos del certamen y le dedicó unas palabras en forma de homenaje a Miguel Ángel Russo.

“Con respecto al Superclásico, obviamente que es una responsabilidad que tenemos todos de afrontarlo como tal y estoy seguro de que vamos a llegar bien para tener un buen resultado”, dijo Úbeda al palpitar lo que será su primera experiencia en el Superclásico.

