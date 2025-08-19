Boca hoy: habló Dybala, la vuelta a la zona de Libertadores y más

Boca Juniors retomó las prácticas con la tranquilidad de haber vuelto al triunfo y con el objetivo de volver a sumar de a tres en La Bombonera. El equipo de Miguel Ángel Russo ya piensa en Banfield, su próximo rival, con quien se verá las caras el domingo a las 18.45.

La palabra de Paulo Dybala sobre los rumores que lo vinculaban con un posible arribo al Xeneize, las declaraciones de Sebastián Battaglia y la finalización de la fecha 5 del Clausura en zona de Libertadores son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este martes 19 de agosto.

Dybala habló de los rumores sobre Boca

En las últimas horas el nombre de Paulo Dybala volvió a estar en las primeras planas del mundo Boca, debido a que su pareja, Oriana Sabatini, explicó que una entrevista con el canal de streaming Olga lo que debe hacer el club para ficharlo en los próximos mercados de pases.

Luego de esto, el mismo Dybala habló con el programa “Sería Increíble” del mismo canal, y allí le consultaron por la posibilidad de llegar al elenco de la Ribera, donde volvería a compartir plantel con Leandro Paredes, tal como pasó en la Roma durante las últimas temporadas.

Con Boca en la Libertadores, así está la tabla anual tras la fecha 5 del Torneo Clausura

Este lunes se cerró la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 con los últimos dos compromisos de esta instancia. Con el paso de cada jornada, más calculadoras entran en acción, sobre todo entre los equipos que pelean por las primeras posiciones de la tabla anual.

Es que hay tres cupos para la Copa Libertadores 2026 por esta instancia, incluyendo el tercer lugar que envía a quién lo ocupe a la fase preliminar del torneo continental. Hasta el momento, tanto River Plate como Boca Juniors están en zona de clasificación.

Publicidad

Publicidad

Habló Sebastián Battaglia

En diálogo con Boca de Selección, el ex entrenador del Xeneize rompió el silencio: “Yo entre en el proyecto de Roman siendo DT de reserva y después se dio que dirija la primera. Soy un agradecido, nunca fui desagradecido. Después hubo distintas cuestiones que hicieron que el pensamiento no sea el mismo y se dio todo como se dio. Yo no tengo ningun problema con Román, es más, fui a su despedida. Doler como me fui del club, si me dolió”.

Posteriormente, aseguró que está trabajando en conjunto con Jorge Reale, un candidato opositor en las últimas elecciones: “Estamos charlando para ver que se puede hacer para mejorar al club. Es un camino largo pero las charlas están”.