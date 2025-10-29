Boca hoy: la advertencia de Milton Giménez a River, el futuro en suspenso del Changuito Zeballos y más

Tras pasar el martes libre, Boca vuelve a los entrenamientos pensando en Estudiantes, su último partido de visitante en la primera fase del Torneo Clausura. El Xeneize buscará sumar de a tres y obtener un triunfo clave para su objetivo de clasificar a la Libertadores 2026.

Milton Giménez habló tras su doblete a Barracas y palpitó el Superclásico. Además, se conocieron detalles de la situación contractual de Exequiel Zeballos. A continuación, todo lo que tenés que saber este miércoles 29 de octubre.

Milton Giménez: “Vamos a ganar el Superclásico”

A pesar de que aún les resta un compromiso a cada uno antes del Superclásico (Boca con Estudiantes y River con Gimnasia de La Plata), desde ambos bandos ya palpitan lo que se viene y hasta se animan a hacer pronósticos. Uno de ellos es Milton Giménez.

El delantero de Boca, quien atraviesa un gran momento personal con 5 goles en 9 partidos disputados en el Clausura y se quedó con el puesto de titular en el ataque xeneize ante la lesión de Edinson Cavani. En las vísperas de lo que será su segundo clásico ante River, Milton rompió el silencio tras su doblete ante Barracas Central y hasta sacó chapa.

Incertidumbre en Boca por Zeballos

El Chango volvió a la consideración en el equipo que ahora dirige Claudio Úbeda y viene de dos encuentros en los que fue determinante. En la derrota ante Belgrano anotó el descuento y frente a Barracas dio dos asistencias para que Boca revierta el resultado adverso del pasado lunes.

Con sus rendimientos recientes, el extremo de 23 años pide pista para volver a ganarse un lugar entre los titulares del club de la Ribera. Sin embargo, lo que sucede fuera de las canchas genera preocupación en Boca, sobre todo respecto a su situación contractual.

Bichi Fuertes respaldó a Cavani

A los 38 años, Edinson Cavani pelea para estar a la altura del desafío que significa ponerse la camiseta de Boca Juniors. El laureado goleador uruguayo llegó como una estrella mundial, pero aún no pudo demostrar todo su potencial a causa de las lesiones y una inesperada mala racha frente al arco para un artillero de su calibre.

En lo que va del 2025, el Matador gritó apenas 4 goles con participación en 21 partidos, pero la cuenta de gritos se achica apenas a 1 solo si se tiene en cuenta este segundo semestre. A pesar de este flojo momento,Esteban Fuertes salió a bancar al uruguayo.