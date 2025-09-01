Boca hoy: la decisión de Russo con el plantel, el posteo de Cavani y Marchesín encendió las alarmas

Boca continúa con su buen andar en el Torneo Clausura, y por la séptima fecha venció 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata. Luego de esto, Miguel Ángel Russo decidió darle dos días libres al plantel. Además, Marchesín salió lesionado y encendió las alarmas.

Russo le dio dos días libres al plantel

Boca continúa levantando cabeza. Con el triunfo 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, el Xeneize dejó en el olvido aquella racha de 12 partidos sin victorias y la intercambió por una seguidilla de tres triunfos al hilo. El envión, sin embargo, se verá entrecortado por el parate que tendrá el fútbol argentino por la doble fecha de Eliminatorias. Y con la intención de no perder tiempo de trabajo, Miguel Ángel Russo ya puso el foco en los futuros compromisos.

El Xeneize volverá al ruedo el próximo 14 de septiembre, cuando visite a Rosario Central en Arroyito. Pero antes de comenzar con la preparación del encuentro, el DT dispuso que sus dirigidos disfruten de dos días libres. Una novedad que no pasa inadvertida: hasta ahora, ganara o perdiera, el plantel solo solía disponer de un día de descanso. El parate FIFA abrió la ventana para que Russo premie con un margen mayor de recuperación a sus futbolistas.

El posteo de Cavani tras la victoria de Boca

Boca sigue con su levantada futbolística y por la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, por lo que se asentó en los primeros puestos de su zona y también en la tabla anual para clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Luego de este triunfo, que fue el tercero consecutivo para los dirigidos por Miguel Ángel Russo, Edinson Cavani, el capitán del Xeneize, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en donde no solo celebró sumar nuevamente de a tres, sino que también destacó la labor de sus compañeros.

Marchesín encendió las alarmas en Boca

A pesar de la victoria sobre Aldosivi, la tarde en Mar del Plata no alcanzó a ser redonda para Boca. Cuando todo marchaba viento a favor, sobre el final del encuentro llegó el baldazo de agua fría: faltando cuatro minutos, Agustín Marchesín encendió las alarmas al pedir el cambio por una supuesta molestia en la pierna izquierda. Y como si fuera poco, la preocupación creció instantes más tarde.

Consumado el encuentro, el arquero Xeneize se dirigió inmediatamente al vestuario del José María Minella, caminando con cierta dificultad y un rostro que emanaba cierta intranquilidad, según se percibe en un video del periodista Ezequiel Sosa. Un combo al que el propio Marchesín le agregó un pronóstico desalentador. “Me rompí“, habría soltado el guardameta por los pasillos del estadio.

Russo confesó que quiso poner a Braida

Boca consiguió en Mar del Plata su tercera victoria consecutiva, imponiéndose 2-0 a Aldosivi, para ubicarse a solo dos puntos de Barracas Central, único líder que tiene hoy por hoy la Zona A. En conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo se mostró satisfecho con los frutos del trabajo y con el compromiso que asumió el equipo tras varias charlas para cambiar una imagen que tenía descontentos a los hinchas.

Además, reconoció que se quedó con las ganas de poner a un jugador que finalmente terminó el partido en el banco de suplentes, incluso cuando al Xeneize todavía le quedaba una variante por hacer.

