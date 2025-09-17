Boca hoy: la decisión de Russo, el jugador que podría ser titular y Riquelme definió qué hará con el reemplazo del Consejo de fútbol

Tras el empate ante Rosario Central, Boca regresó a los entrenamientos de cara al duelo contra Central Córdoba, y en el medio se espera que Miguel Ángel Russo tenga una charla con el plantel. Además, Riquelme definió qué pasará tras disolver el Consejo de Fútbol.

Russo tendrá una charla con el plantel

En el empate 1 a 1 contra Rosario Central, el cuerpo técnico de Boca, con Miguel Ángel Russo a la cabeza, vivió un momento incómodo debido a que en el segundo tiempo, luego de ser reemplazado por Alan Velasco, el mediocampista ofensivo Carlos Palacios le recriminó su salida a Claudio Úbeda.

Este accionar del volante chileno no le gustó a Russo y su equipo de trabajo. Es por eso que si bien no lo van a sancionar deportivamente a pesar de su historial de polémicas, tomaron una decisión al respecto para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en medio de un partido.

Alarcón podría meterse en el equipo titular

Boca viene de igualar frente a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Clausura, y cortó la racha de triunfos en fila. Pero sumó el cuarto encuentro sin caídas. Sin duda alguna, es una señal muy positiva para los dirigidos por Miguel Ángel Russo que padecieron una sequía de alegrías y alcanzaron una docena de juegos sin victorias.

Ahora que se preparan para afrontar el partido del domingo frente a Central Córdoba, en La Bombonera, desde el cuerpo técnico analizan algunas variantes. Allí podría aparecer un futbolista que no viene teniendo mucha acción, pero que en el último compromiso dejó muy buenas impresiones tras ingresar a falta de 18 minutos.

Riquelme definió quién reemplazará al CdF

A principios de agosto de este año, Juan Román Riquelme terminó con el Consejo de Fútbol en Boca al interrumpir las labores de Mauricio Serna y Raúl Cascini luego de aceptar sus respectivas renuncias. Los resultados deportivos que tenía el plantel liderado por Miguel Ángel Russo causaron muchísimas críticas por parte de los hinchas y pidieron por el fin del departamento que se encargaba de las decisiones futbolísticas.

El Xeneize comenzó a ganar, y si bien la buena racha se interrumpió con el empate en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central, la búsqueda de los nuevos integrantes del Consejo de Fútbol, o en todo caso tener un mánager, había quedado en stand by. Pero en las últimas horas, el presidente tomó una postura.