Boca hoy: la salud de Russo, nueva lesión de Cavani, Blondel bajó a Reserva y más

Miércoles 8 de octubre, jornada de entrenamiento en La Bombonera para Boca Juniors. Bajo las órdenes de Claudio Úbeda, el plantel profesional se sigue preparando para la visita del próximo sábado a Barracas Central, que será sin Leandro Paredes ni Edinson Cavani.

La nueva lesión del uruguayo es una de las principales novedades del día. Además, Lucas Blondel vuelve a sumar minutos en Reserva. Por otra parte, el fútbol argentino sigue unido enviándole fuerzas a Miguel Ángel Russo. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Cavani es baja para la visita a Barracas

Las lesiones se convirtieron en un dolor de cabeza para Edinson Cavani. El delantero, que fue al banco de suplentes y no ingresó en la goleada 5 a 0 de Boca a Newell’s, se hizo estudios por una nueva molestia muscular y todo indica que se ausentará por cuarto partido consecutivo.

Según pudo saber BOLAVIP, el uruguayo terminó con dolores la práctica del martes, justo cuando había podido entrenarse a la par de sus compañeros. Rápidamente, se sometió a exámenes médicos y se constató que no podrá estar a disposición de Claudio Úbeda para el choque del sábado.

Blondel, otra vez a la Reserva

Mientras el plantel de Primera División se entrena para visitar a Barracas Central, la Reserva de Boca Juniors enfrentará este miércoles a Belgrano en Ezeiza. El equipo de Mariano Herrón recibirá al Pirata a partir de las 19, con un refuerzo de lujo del plantel profesional.

Por segunda vez en el semestre, Lucas Blondel bajará de categoría para sumar los minutos que no tiene en el primer equipo. El lateral derecho será titular en el compromiso de esta tarde en Boca Predio, por un pedido del jugador y una necesidad del equipo.

Riquelme, afectado por la situación de Russo

Luego de conocer el comunicado oficial del club de la Ribera sobre el sensible momento que transita el entrenador, figuras e instituciones alrededor del mundo le enviaron su fuerza Russo en este presente.

Aunque la actividad continúa en el Boca Predio, la actualidad golpea fuerte a quiénes trabajan en el Xeneize. Precisamente, Juan Román Riquelme es uno de los más afectados en este momento por tratarse de a un amigo, además de la relación laboral que hoy los une.