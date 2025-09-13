Boca hoy: la sorpresiva lista de convocados que dio Russo y la formación vs. Rosario Central

Este domingo, Boca deberá visitar a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Clausura, donde los dirigidos por Miguel Ángel Russo buscarán sumar su cuarto triunfo en fila después de haber frenado la durísima racha de 12 partidos consecutivos sin ninguna alegría.

En el caso de que el Xeneize consiga los tres puntos en el Gigante de Arroyito, podría quedar como único líder de la Zona A, ya que dependerá de que Barracas Central no triunfe en su visita a Godoy Cruz, en Mendoza.

Las cláusulas de rescisión más altas de Boca

Después de que se concretara la renovación contractual de Leandro Brey, quien extendió su estadía en Boca hasta el 31 de diciembre de 2029, hay 5 futbolistas que poseen las cláusulas de rescisión más elevadas de todo el plantel.

Los convocados de Boca vs. Rosario Central

Entre los tres partidos al hilo que ganó el Xeneize, hay dos de ellos que se dieron fuera de Brandsen 805. Y aparece un común denominador que volverá a darse en este caso cuando vaya al Gigante de Arroyito: Russo decidió que viajen 30 jugadores de Boca a Rosario.

Tal como hizo para enfrentar a la Lepra mendocina y también al Tiburón, para arribar a la ciudad santafesina el entrenador resolvió que debía ir una numerosa delegación, aunque habrá una baja: Sergio Romero no se sumará al plantel porque no entra en la consideración del DT, y en diciembre quedará con el pase en su poder.

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

