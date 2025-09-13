Es tendencia:
Boca Juniors

Boca hoy: la sorpresiva lista de convocados que dio Russo y la formación vs. Rosario Central

Las novedades más importantes que los hinchas del Xeneize deben saber en este sábado 13 de septiembre de 2025.

Por Julián Mazzara

Boca prepara el duelo ante Rosario Central.
Boca prepara el duelo ante Rosario Central.

Este domingo, Boca deberá visitar a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Clausura, donde los dirigidos por Miguel Ángel Russo buscarán sumar su cuarto triunfo en fila después de haber frenado la durísima racha de 12 partidos consecutivos sin ninguna alegría.

En el caso de que el Xeneize consiga los tres puntos en el Gigante de Arroyito, podría quedar como único líder de la Zona A, ya que dependerá de que Barracas Central no triunfe en su visita a Godoy Cruz, en Mendoza.

Las cláusulas de rescisión más altas de Boca

Después de que se concretara la renovación contractual de Leandro Brey, quien extendió su estadía en Boca hasta el 31 de diciembre de 2029, hay 5 futbolistas que poseen las cláusulas de rescisión más elevadas de todo el plantel.

A un mes de su salida, Chicho Serna volvió a Boca: ¿Se rearma el Consejo de Fútbol?

A un mes de su salida, Chicho Serna volvió a Boca: ¿Se rearma el Consejo de Fútbol?

La decisión final de Miguel Russo con Kevin Zenón en Boca tras la caída de su pase a Europa

La decisión final de Miguel Russo con Kevin Zenón en Boca tras la caída de su pase a Europa

Los convocados de Boca vs. Rosario Central

Entre los tres partidos al hilo que ganó el Xeneize, hay dos de ellos que se dieron fuera de Brandsen 805. Y aparece un común denominador que volverá a darse en este caso cuando vaya al Gigante de Arroyito: Russo decidió que viajen 30 jugadores de Boca a Rosario.

Tal como hizo para enfrentar a la Lepra mendocina y también al Tiburón, para arribar a la ciudad santafesina el entrenador resolvió que debía ir una numerosa delegación, aunque habrá una baja: Sergio Romero no se sumará al plantel porque no entra en la consideración del DT, y en diciembre quedará con el pase en su poder.

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

No juega hace 3 meses, es clave para Russo y volvería para que Boca visite a Rosario Central

No juega hace 3 meses, es clave para Russo y volvería para que Boca visite a Rosario Central

Francescoli explicó el momento de Cavani en Boca y lo respaldó: “Me parece un pibe increíble”

Francescoli explicó el momento de Cavani en Boca y lo respaldó: “Me parece un pibe increíble”

Julián Mazzara

