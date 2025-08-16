Boca hoy: lista de concentrados, Chile se suma al interés por Pekerman y más

Boca ya tiene todo listo para su visita a Mendoza, con un Miguel Ángel Russo que decidió convocar a todo el plantel para enfrentar a Independiente Rivadavia. La práctica y el vuelo son lo más destacado de la jornada del sábado 16 de agosto para el club de la Ribera.

Además de la lista de concentrados, la palabra de Rodolfo Arruabarrena y la de Raúl Cascini tampoco pasaron desapercibidas en el Xeneize. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La lista de convocados de Russo para el Boca vs. Independiente Rivadavia

Este domingo, Boca Juniors visitará a Independiente Rivadavia con el objetivo de ponerle fin a la mala racha de una vez por todas. Miguel Ángel Russo quiere sumar de a tres por primera vez en su tercer ciclo y esta vez tomó una particular decisión: llevar a todo el plantel a Mendoza.

Para el entrenador, la unión del grupo será fundamental para sacar al equipo de la crisis futbolística. Es por eso que, más allá de solo poder poner 11 jugadores en cancha y 12 en el banco de suplentes, el estratega armó una convocatoria muy numerosa para el compromiso del domingo.

Chile también va por Pekerman

Después de la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, quienes junto a Marcelo Delgado integraban el Consejo de Fútbol en Boca, en la Comisión Directiva que lidera Juan Román Riquelme se encuentran en plena restructuración del fútbol profesional y tienen en mente la intención de dinamitar al departamento mencionado para la llegada de un mánager. Uno de los nombres que surgió fue el de José Pekerman.

si bien aún no existió ningún llamado para ofrecerle el cargo, de a poco empieza a dilatarse la posibilidad de que tome las riendas futbolísticas del club de La Ribera porque, según la información que brindó el periodista Fabián Godoy en TNT Sports, desde la Selección de Chile lo apuntan para reemplazar a Ricardo Gareca.

Raúl Cascini solo necesitó dos palabras para definir cómo es Juan Román Riquelme

Luego de que Raúl Cascini se despidiera de Boca y se alejara del Consejo de Fútbol, el futuro futbolístico de la institución está a la deriva. Si bien en las últimas horas desmintió estar enemistado con Juan Román Riquelme, no pudo evitar describirlo bajo su rol como presidente.

Tiene un gran cariño por el club de La Ribera, como así por quienes ahora son sus ex compañeros. Pero además de asegurar que no le iniciará juicio a Riquelme ni a la institución por lo que fue su salida, también se tomó un tiempo para referirse al máximo ídolo en su labor presidencial. Sí, cuando recibe muchas críticas, Cascini se posicionó en la vereda opuesta y lo elogió.

Arruabarrena comparó la situación de Boca con Gallardo en River y Guillermo en Vélez

Rodolfo Arruabarrena lleva medio año sin dirigir desde su salida en febrero del Al Taawoun de Araba Saudita. Sonó como posible reemplazante de Fernando Gago en Boca, lo que hubiera significado su segundo ciclo como DT en el club en el que fue campeón de la Libertadores 2000 como futbolista, pero él mismo se encargó de aclarar que nunca existieron tales contactos para ofrecerle el cargo.

Mientras busca nuevas oportunidades para dar continuidad a su carrera, El Vasco analizó el presente del Xeneize, que todavía no consiguió ganar desde que Miguel Russo asumió como director técnico para afrontar el Mundial de Clubes, y lo comparó no solo con River, su clásico rival, sino también con Vélez en términos de planificación integral.