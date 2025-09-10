Boca hoy: volvió Paredes, Velasco con molestias, Zenón se queda y más

Todavía sin Miguel Ángel Russo, quien continúa en su domicilio a la espera del OK para reincorporarse a las prácticas, Boca Juniors se prepara para enfrentar a Rosario Central. La jornada del miércoles tuvo al plantel entrenándose en Ezeiza a primera hora, con el regreso de Leandro Paredes de la Selección Argentina.

Las molestias físicas de Velasco encendieron las alarmas pensando en el fin de semana. Por otra parte, se cayó el pase de Zenón a Rusia. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera en este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Velasco, tocado

Alan Velasco, que levantó su nivel y mejoró su imagen en la racha positiva de los de azul y oro. Según la información de Julio Pavoni, el volante ofensivo proveniente de FC Dallas terminó el entrenamiento con una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha.

Al surgido de Independiente se le realizaron estudios en los que se descartó un desgarro. De esta manera, su evolución en los próximos días marcará las chances de que sumen minutos ante el Canalla.

Se cayó el pase de Zenón a Rusia

Tras salidas como las de Marcelo Saracchi y Marcos Rojo, Juan Román Riquelme analizó más ofertas por los jugadores del Xeneize. Kevin Zenón fue uno de los más solicitados en este mercado, con el volante ofensivo abierto a vestir otra camiseta.

Allí apareció CSKA Moscú sobre el cierre del mercado de Rusia con una oferta que no conformó a la cúpula del club de la Ribera por ubicarse debajo de los 10 millones de dólares que vale su cláusula de rescisión. Ahora, la puerta de este destino se le cerró completamente al exfutbolista de Unión, al menos por lo que resta de este año.

