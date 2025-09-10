Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: volvió Paredes, Velasco con molestias, Zenón se queda y más

Las novedades del Xeneize en este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Por Joaquín Alis

Boca hoy: volvió Paredes, Velasco con molestias, Zenón se queda y más
© GettyBoca hoy: volvió Paredes, Velasco con molestias, Zenón se queda y más

Todavía sin Miguel Ángel Russo, quien continúa en su domicilio a la espera del OK para reincorporarse a las prácticas, Boca Juniors se prepara para enfrentar a Rosario Central. La jornada del miércoles tuvo al plantel entrenándose en Ezeiza a primera hora, con el regreso de Leandro Paredes de la Selección Argentina.

Las molestias físicas de Velasco encendieron las alarmas pensando en el fin de semana. Por otra parte, se cayó el pase de Zenón a Rusia. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera en este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Velasco, tocado

Alan Velasco, que levantó su nivel y mejoró su imagen en la racha positiva de los de azul y oro. Según la información de Julio Pavoni, el volante ofensivo proveniente de FC Dallas terminó el entrenamiento con una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha.

Al surgido de Independiente se le realizaron estudios en los que se descartó un desgarro. De esta manera, su evolución en los próximos días marcará las chances de que sumen minutos ante el Canalla.

Se cayó el pase de Zenón a Rusia

Tras salidas como las de Marcelo Saracchi y Marcos Rojo, Juan Román Riquelme analizó más ofertas por los jugadores del Xeneize. Kevin Zenón fue uno de los más solicitados en este mercado, con el volante ofensivo abierto a vestir otra camiseta.

Allí apareció CSKA Moscú sobre el cierre del mercado de Rusia con una oferta que no conformó a la cúpula del club de la Ribera por ubicarse debajo de los 10 millones de dólares que vale su cláusula de rescisión. Ahora, la puerta de este destino se le cerró completamente al exfutbolista de Unión, al menos por lo que resta de este año.

Publicidad
joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
CSKA Moscú fue por otro refuerzo y Kevin Zenón se quedará en Boca
Boca Juniors

CSKA Moscú fue por otro refuerzo y Kevin Zenón se quedará en Boca

Boca hoy: un juvenil se lesionó, desde Europa vienen por Zenón y el recuerdo de Buffarini
Boca Juniors

Boca hoy: un juvenil se lesionó, desde Europa vienen por Zenón y el recuerdo de Buffarini

Dos clubes de Europa quieren a Zenón y Boca recibiría millones
Boca Juniors

Dos clubes de Europa quieren a Zenón y Boca recibiría millones

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"
Opinión

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo