Los mejores memes de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors protagonizaron la final de la Copa Argentina, que comenzó con el triunfo de los mendocinos a partir de un yerro de Sergio Romero, el cual fue aprovechado por el delantero paraguayo Álex Arce, quien anotó el primer tanto de la noche.
Por medio de las redes sociales, los espectadores que estaban pendientes del encuentro aprovecharon el blooper que tuvo el ex arquero de Boca y la Selección Argentina para compartir una incontable cantidad de memes. Pero también hubo otros que se enfocaron en diferentes pasajes del cotejo.
Noticia en desarrollo…
El campeón de la Copa Argentina se clasifica a la Copa Libertadores 2026
Así como sucedió con Platense por ganar el Apertura, y con Rosario Central por asegurarse uno de los cupos de tabla anual, el campeón de la Copa Argentina será uno de los equipos nacionales en clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.
Todas las finales de la Copa Argentina
- 1969:
Campeón: Boca Juniors
Resultado: 3:1 / 0:1 vs Atlanta
Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires
- 2011–12:
Campeón: Boca Juniors
Resultado: 2:1 vs Racing Club
Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
- 2012–13:
Campeón: Arsenal
Resultado: 3:0 vs San Lorenzo
Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca
- 2013–14:
Campeón: Huracán
Resultado: 0:0 (4–3 penales) vs Rosario Central
Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
- 2014–15:
Campeón: Boca Juniors
Resultado: 2:0 vs Rosario Central
Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
- 2015–16:
Campeón: River Plate
Resultado: 4:3 vs Rosario Central
Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
- 2016–17:
Campeón: River Plate
Resultado: 2:1 vs Atlético Tucumán
Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
- 2017–18:
Campeón: Rosario Central
Resultado: 1:1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)
Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
- 2018–19:
Campeón: River Plate
Resultado: 3:0 vs Central Córdoba (SdE)
Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
- 2019–20:
Campeón: Boca Juniors
Resultado: 0:0 (5–3 penales) vs Talleres (C)
Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
- 2022:
Campeón: Patronato
Resultado: 1:0 vs Talleres (C)
Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
- 2023:
Campeón: Estudiantes (LP)
Resultado: 1:0 vs Defensa y Justicia
Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús
- 2024:
Campeón: Central Córdoba (SdE)
Resultado: 1:0 vs Vélez Sarsfield
Estadio: 15 de Abril, Santa Fe