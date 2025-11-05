Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Los mejores memes de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Por medio de las redes sociales, los hinchas compartieron una gran cantidad de memes enfocados a lo que ocurrió en la final de la Copa Argentina.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas compartieron una gran cantidad de memes.
Los hinchas compartieron una gran cantidad de memes.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors protagonizaron la final de la Copa Argentina, que comenzó con el triunfo de los mendocinos a partir de un yerro de Sergio Romero, el cual fue aprovechado por el delantero paraguayo Álex Arce, quien anotó el primer tanto de la noche.

Por medio de las redes sociales, los espectadores que estaban pendientes del encuentro aprovecharon el blooper que tuvo el ex arquero de Boca y la Selección Argentina para compartir una incontable cantidad de memes. Pero también hubo otros que se enfocaron en diferentes pasajes del cotejo.

Noticia en desarrollo…

Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
Publicidad

El campeón de la Copa Argentina se clasifica a la Copa Libertadores 2026

Así como sucedió con Platense por ganar el Apertura, y con Rosario Central por asegurarse uno de los cupos de tabla anual, el campeón de la Copa Argentina será uno de los equipos nacionales en clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River

ver también

Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River

La cruda reacción de los hinchas de River tras conocerse la continuidad de Marcelo Gallardo: “Realmente es un papelón”

ver también

La cruda reacción de los hinchas de River tras conocerse la continuidad de Marcelo Gallardo: “Realmente es un papelón”

Todas las finales de la Copa Argentina

  • 1969:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 3:1 / 0:1 vs Atlanta
    Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires
  • 2011–12:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 2:1 vs Racing Club
    Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
  • 2012–13:
    Campeón: Arsenal
    Resultado: 3:0 vs San Lorenzo
    Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca
  • 2013–14:
    Campeón: Huracán
    Resultado: 0:0 (4–3 penales) vs Rosario Central
    Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
  • 2014–15:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 2:0 vs Rosario Central
    Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 2015–16:
    Campeón: River Plate
    Resultado: 4:3 vs Rosario Central
    Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 2016–17:
    Campeón: River Plate
    Resultado: 2:1 vs Atlético Tucumán
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2017–18:
    Campeón: Rosario Central
    Resultado: 1:1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2018–19:
    Campeón: River Plate
    Resultado: 3:0 vs Central Córdoba (SdE)
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2019–20:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 0:0 (5–3 penales) vs Talleres (C)
    Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • 2022:
    Campeón: Patronato
    Resultado: 1:0 vs Talleres (C)
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2023:
    Campeón: Estudiantes (LP)
    Resultado: 1:0 vs Defensa y Justicia
    Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús
  • 2024:
    Campeón: Central Córdoba (SdE)
    Resultado: 1:0 vs Vélez Sarsfield
    Estadio: 15 de Abril, Santa Fe
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Tras el blooper de Chiquito Romero, Independiente Rivadavia se puso en ventaja ante Argentinos
Copa Argentina

Tras el blooper de Chiquito Romero, Independiente Rivadavia se puso en ventaja ante Argentinos

Qué pasa si Argentinos Juniors gana, empata o pierde hoy ante Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina
Copa Argentina

Qué pasa si Argentinos Juniors gana, empata o pierde hoy ante Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina

Dónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025
Copa Argentina

Dónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025

Barrichello sorprendió con un asado a Colapinto: "Algo aprendiste en Argentina"
FÓRMULA 1

Barrichello sorprendió con un asado a Colapinto: "Algo aprendiste en Argentina"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo