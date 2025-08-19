Es tendencia:
La denuncia pública que recibió Peñarol antes de enfrentar a Racing por la Libertadores: “Nada tiene que ver con el deporte”

La delegación uruguaya recibió un fuerte tirón de orejas de parte de Aerolíneas Argentinas.

La denuncia pública que recibió Peñarol antes de enfrentar a Racing por la Libertadores: "Nada tiene que ver con el deporte"
Esta noche, Racing y Peñarol volverán a verse las caras por la CONMEBOL Libertadores, para definir el pase a los cuartos de final. Los uruguayos, que se impusieron por la mínima en el Campeón del Siglo y sacaron ventaja en la serie, recibieron un fuerte llamado de atención en su llegada a Buenos Aires.

A primera hora del martes, horas después de haber aterrizado, Aerolíneas Argentinas publicó un video donde se ve a la delegación visitante golpeando y saltando sobre los asientos. “Y dale alegría, alegría, a mi corazón. La Copa Libertadores es mi obsesión“, cantaban los futbolistas charrúas.

A través de su cuenta de X, Aerolíneas Argentinas dejó su tirón de orejas para Peñarol. “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte“, escribieron, mencionando al club de Montevideo.

El encuentro entre Racing y Peñarol se llevará a cabo este martes 19 de agosto a las 21:30 en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda. La definición de la serie, que está 1 a 0 a favor de los uruguayos, se podrá ver por Disney+.

Noche complicada para Peñarol en Buenos Aires

La delegación de Peñarol pasó la noche en un hotel de Hudson, lejos del centro porteño. Aún así, los hinchas de Racing se acercaron a la zona y tiraron fuegos artificiales en dos oportunidades, con el objetivo de interrumpir el descanso de los futbolistas uruguayos.

La primera tanda de pirotecnia sonó a las 3 de la madrugada. La segunda fue poco después de las 4:30, dentro del barrio privado donde se hospedaba el Manya. Una costumbre tan vieja como la propia Copa Libertadores.

En Uruguay sufrieron los hinchas de Racing

El hostil clima que vivieron los futbolistas de Peñarol se dio una semana después de la odisea de los hinchas de Racing en Montevideo, que estuvieron alrededor de diez horas adentro del Estadio Campeón del Siglo por una orden de la seguridad uruguaya.

Los cuatro mil simpatizantes de la Academia debieron ingresar al recinto a las 16:30, es decir, cinco horas antes del pitazo inicial. Luego de la finalización del partido, que se dio a las 23:30, el público argentino debió permanecer en la cancha dos horas más. Tras las quejas de Diego Milito y Gustavo Costas, la gente pudo retirarse recién a la 1:30 del miércoles.

