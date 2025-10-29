Por qué se retrasó el inicio de Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

El Cilindro de Avellaneda se viste de gala. Racing recibe este miércoles a Flamengo en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores con el sueño latente de revertir el 1-0 sufrido en el Maracaná y sellar su pase a la final continental. Y mientras se espera por un estadio colmado, desde la organización dieron un anuncio inesperado: modificó el horario de inicio del partido.

A falta de una hora para el pitazo inicial,se informó que, pese a que el encuentro estaba pautado para arrancar a las 21:30 horas, se tomó la decisión de retrasar el comienzo por unos 20 minutos. De esta manera, el choque de semifinales terminará iniciando a las 21:50.

¿Por qué se retrasó Racing vs. Flamengo?

La razón del cambio de horario se debió a un retraso en la llegada del plantel de Flamengo al Cilindro. Mientras la Academia llegó en tiempo y forma, el micro que trasladaba al equipo brasileño se encontró con un tránsito vehicular intenso y colapsado en las calles adyacentes, impidiendo que pudiera arribar a tiempo. Vale destacar que

La congestión vial puede entenderse desde el fervor que genera el encuentro. Es que el arribo del Mengao se dio en un contexto donde una multitud de hinchas de Racing aún se encontraba en las inmediaciones intentando ingresar al estadio, sumado al movimiento generado previamente por la llegada del propio equipo local, la cual incluyó pirotecnica y bengalas.

Este retraso obligó a la organización a otorgar un margen extra de 20 minutos. La medida se tomó con el objetivo de permitirle al plantel de Flamengo realizar los procedimientos protocolares con el tiempo necesario: desde el necesario reacomodo y alistamiento a la posterior entrada en calor y la charla técnica final.

Las formaciones de Racing y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorginho, Gonzalo Plata; Jorge Carrascal y Luis Araújo

DATOS CLAVE

