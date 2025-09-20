Bocha Batista recordó el picante cruce con Leandro Paredes en Argentina vs. Venezuela: “Me dolió”

Fernando Batista quedó en la puerta al Repechaje del Mundial 2026, ya que en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas no pudo conseguir un resultado favorable frente a Colombia. Y debido al triunfo de Bolivia ante Brasil, la desazón de todo un pueblo se hizo presente.

Antes de que ocurriera lo peor para la Selección de Venezuela, que en la fecha anterior tuvieron una goleada en contra ante la Selección Argentina, el Bocha Batista quedó en el centro de la escena por un fuerte cruce con Leandro Paredes. Claro, ya había calentado la previa: “Vinimos a arruinar el ‘Messipalooza’”, dijo.

En medio del partido, el entrenador argentino se molestó por un lateral que el árbitro Piero Maza le dio a la Albiceleste. “Es un hijo de mil puta”, exteriorizó con muchísimo enojo. Y allí fue cuando Paredes apareció en escena, dado a que fue en búsqueda del balón para reponer de manos. Un cruce de miradas bastó para que Batista también apuntara contra el mediocampista de Boca: “¿Qué pasa, Lea?”, le dijo. Y si bien en las imágenes no puede observarse la respuesta porque el nacido en San Justo estaba de espaldas a la cámara televisiva, el DT brindó detalles de lo que ocurrió.

“Me sacó de partido. Leo es un chico al que conozco desde los ocho años y bueno… me dolió“, manifestó. A lo que en diálogo con DSports Radio admitió: “Me dolió, me mortificó, fue una situación que no demuestra cómo es él”. Y aclaró por qué razón lanzó la frase en la previa: “Se hablaba de una Messifest y yo jugué con esa declaración. Nosotros jugábamos contra la mejor selección de la historia, por un lugar en la Copa del Mundo, y teníamos que darle una motivación fuerte a nuestros jugadores. Les pido disculpas si ellos se lo tomaron de mala manera“.

Venezuela perdió en la última fecha la posibilidad de disputar el Repechaje clasificatorio al Mundial. (Getty Images)

El análisis de su gestión

Así como se refirió a la situación puntual que vivió con Leandro Paredes, el Bocha Batista analizó lo que realizaron como cuerpo técnico con todos los jugadores venezolanos y qué deparará al fútbol de dicho país para clasificar a una próxima Copa del Mundo, aunque lamenta no haber logrado el objetivo.

Publicidad

Publicidad

“Lo único que yo quise o que me salió fue pedirle disculpas al pueblo venezolano, a los jugadores, a la federación. Son momentos muy feos. Hay llantos, bronca”, exclamó. Y agregó: “Vuelvo a pedirles disculpas. Sé que en algún momento Venezuela va a jugar el Mundial“.

ver también Paso a paso, cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026 y cuáles son los grandes beneficios

Por otra parte, explicó que “cuando nosotros llegamos, los jugadores no querían ir a la Selección. Hoy cuando no son convocados se lamentan. Hemos proyectado casi 9 o 10 jugadores para el recambio. Esos son el futuro”.

Los números de Fernando Batista al frente de la Selección de Venezuela

Desde que asumió en el cargo para suceder a José Néstor Pékerman, fueron 28 los partidos que dirigió Fernando Batista en la Selección de Venezuela: consiguió 9 triunfos, 8 empates y 11 caídas.

Publicidad

Publicidad

ver también Más de 4,5 millones: FIFA reveló los primeros datos y cómo sigue el sorteo de la preventa de entradas para el Mundial 2026