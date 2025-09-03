Con Messi, un tridente estelar y una clara postura sobre Mastantuono y Nico Paz, la formación de Argentina para recibir a Venezuela

Se viene la última presentación oficial de Lionel Messi, en el país, con la camiseta de la Selección Argentina en un partido de Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves, a partir de las 20:30 y en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, los dirigidos por Lionel Scaloni recibirán a su par de Venezuela por la fecha 7.

La Albiceleste ya sacó pasaje hacia el Mundial 2026, pero no así los comandados por Fernando Batista, que están obligados a ganar para seguir con la chance de, al menos, asegurarse un lugar en el repechaje. Pero más allá de lo que piensen en la Vinotinto, dentro de la cabeza de Scaloni aún hay algunas dudas para definir la formación inicial.

El único jugador que tiene un lugar asegurado es Messi, y en el frente de ataque estaría acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada. Con la posible ausencia de Alexis Mac Allister por su demora en el vuelo que lo trasladaba al país, fue el propio entrenador oriundo de Pujato quien manifestó en la conferencia de prensa que existe la posibilidad de que algún juvenil ocupe su lugar y no Gio Lo Celso, quien sería el reemplazante natural. A raíz de ello, los que pican en punta son Franco Mastantuono y Nico Paz.

Durante la práctica del miércoles por la tarde, quien tuvo una pequeña sobrecarga muscular fue Nicolás Otamendi, pero no complicaría su presencia en el partido, por lo que sería de la partida junto a Cristian Romero, con quien compartiría la zaga central. En los laterales, estarían Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

Franco Mastantuono en la Selección Argentina. (Getty Images)

La posible formación de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Franco Mastantuono o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Publicidad

Publicidad

ver también Las selecciones que se juegan el pase al Mundial 2026 en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

La posible formación de Venezuela vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

ver también La Inteligencia Artificial reveló qué países de Sudamérica clasificarán al Mundial 2026 y cuáles quedarán afuera

El fixture de las Eliminatorias Sudamericanas

Publicidad

Publicidad