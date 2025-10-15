Es tendencia:
Arda Güler: “No gané esa Champions League con Real Madrid, no era mía, hay que ir por otra y ese es mi objetivo”

La joya turca del Merengue sueña con poder conquistar el trofeo más importante a nivel clubes de Europa.

Por Julián Mazzara

Arda Güler, jugador de Real Madrid.

Mencionar a Real Madrid es un claro sinónimo de Champions League. El equipo español es el máximo ganador del certamen que comenzó a disputarse en la temporada 1955-1956, suma quince trofeos en sus vitrinas y ahora irá en búsqueda de un nuevo palmarés. Y no solo lo hará con estrellas de la talla de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, sino que también con las jóvenes promesas como Franco Mastantuono y Arda Güler.

El turco, que tiene 20 años y nació en Altındağ, integra el plantel profesional del Merengue desde la temporada 2023-2024. Pero no siente que haya sido parte de la decimoquinta conquista europea, ya que no participó de la lista de buena fe y no tuvo acción durante todo el certamen. Por eso mismo, está obsesionado con la actual edición.

“No la gané, no era mía”, mencionó en relación a la última conquista de la Orejona que logró el Merengue. “Hay que ir a por otra. Ese es uno de mis principales objetivos”, agregó. Y luego, en la charla con L’Equipe, reveló por qué razón es que busca un título internacional: “Quiero que los niños de mi país puedan decir: ‘Arda lo hizo, yo también puedo hacerlo'”, sostuvo.

Por otra parte, el ex Fenerbahçe habló de la presión que hay en su alrededor por ser la gran promesa de su nación y por portar la camiseta de uno de los clubes más grandes e importantes del mundo: “El ruido que puede haber a mi alrededor nunca lo he visto como presión. Haría mi trabajo más difícil. Claro que hay responsabilidades, pero son cosas que me ayudan a mejorar, a subir el nivel. Es como si lo necesitara”, aseguró. A lo que siguió: “Algunos piensan que soy demasiado bueno porque no doy problemas, pero tengo mucha ambición. Lo importante es no intentar ser alguien que no eres“.

Arda Güler, volante turco de Real Madrid.

Arda Güler, volante turco de Real Madrid. (IMAGO)

El elogio de Arda Güler hacia Carlo Ancelotti

El italiano fue quien le dio la oportunidad de comenzar a mostrarse en Real Madrid, aunque le costó tener rodaje. Pese a ello, no guarda resentimiento y le agradeció por lo todo lo que aprendió a su lado.

Carlo es uno de los mejores entrenadores de la historia. No hay que olvidar que dijo a la prensa que yo sería uno de los mejores centrocampistas del mundo. Davide (Ancelotti) siempre trató de ayudarme. Estoy agradecido. Cuando no jugaba fue duro, pero alimentó mi ambición. Esperaba mi momento”, sostuvo.

