Con una frase lapidaria, Ruben Amorim reveló por qué relegó a Alejandro Garnacho de Manchester United

Todo parece indicar que los caminos de Alejandro Garnacho y Manchester United se separarán más temprano que tarde. Ya es un hecho que su entrenador Ruben Amorim no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada y su futuro es una completa incógnita. Bajo ese contexto, y mientras Chelsea pareciera ser su máximo pretendiente, el entrenador portugués no tuvo pelos en la lengua para referirse a la situación.

“Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y lo entiendo. Así que creo que no es un problema“, sentenció el DT, consultado por el presente del argentino, quien se entrena diferenciado desde el comienzo de la pretemporada.

Incluso, admitió la razón por la cual la relación entre ambos habría alcanzo un punto de no retorno. “A veces te adaptas a un chico y conectas. Otras veces, buscas un nuevo reto. Así que intentamos que todo salga bien para todos: el club, el entrenador y los jugadores. Es algo natural en el fútbol“, expresó, dejando en claro que desde los Diablos Rojos aspiran a concretar una venta definitiva que satisfaga a todas las partes.

Los cortocircuitos entre Garnacho y Amorim se dieron en reiteradas ocasiones a lo largo de la pasada temporada, con castigos disciplinarios de por medio. No obstante, la gota que rebalsó el vaso fue cuando el argentino se manifestó en contra de las decisiones tácticas que tomó el DT en la final de la Europa League que perdieron ante Tottenham. Acto seguido, el luso optó por cortar de raíz al tenso vínculo.

Garnacho y Amorim, una relación rota en Manchester (Getty Images).

No obstante, lo ocurrido limitó a Amorim a elogiar las virtudes futbolísticas de Garnacho. “Creo que, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué”, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

Luego, volvería a referirse al jugador cuando fue consultado por la lista global de nombres que se encuentran en la misma situación y también tendrían sus horas contadas en Manchester. “Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno; yo no soy malo y ellos son buenos. Es simplemente que quieren nuevos retos“, contestó ante ESPN.

“Si el mercado se cierra y ellos son jugadores del Manchester United, como club, debemos tratarlos en las mismas condiciones. Pero en este momento solo estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán, y los demás están tratando de encontrar una solución para sus carreras“, agregó Amorim, dejando abierta la posibilidad de que Garnacho vuelva a tener una posibilidad en caso de no concretar su salida antes del cierre del mercado, pautado para el 1 de septiembre.

Alejandro Garnacho podría irse de Manchester United.

Publicidad

Publicidad

El guiño de Garnacho a su salida

En paralelo a los dichos de Amorim, que indirectamente le pusieron fecha de partida a Garnacho del club, el propio futbolista le sumó leña al fuego con una inesperada actitud que podría anticipar su destino. Es que le dio ‘Me Gusta’ a una publicación de Fabrizio Romano, el periodista especializado en el mercado europeo, donde informaba del interés de Chelsea por ficharlo.

“Garnacho sigue en la lista para más adelante en agosto. De momento no hay charlas, pero Chelsea mantiene su nombre en carpeta“, señaló Fabrizio Romano en su posteo. “Xavi Simons y Garnacho son los dos objetivos si jugadores ofensivos se van“, detalló acerca de una situación validada por el protagonista.

El mercado de pases de Manchester United

Hasta el momento, el deseo de los Diablos en deshacerse de ciertos nombres no estaría saliendo a la perfección: consiguieron llevar adelante seis salidas, con el detalle de no haber recibido ni en euro a cambio. Sí, cada una de ellas se dieron a través de un préstamo o por la finalización de contrato.

Publicidad

Publicidad

En cambio, los gastos afrontados dejan al balance en rojo. Es que llevan invertidos 153 millones de euros en solo tres refuerzos: Bryan Mbeumo (75M), Matheus Cunha (74,20M) y Diego León (4M).

ver también Real Madrid lo pagó 30 millones, Xabi Alonso no lo tendrá en cuenta y volverá a Sudamerica para jugar la Sudamericana