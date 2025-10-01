Tras su escandalosa salida, Alejandro Garnacho apuntó contra Manchester United: “Un mal momento en mi vida”

Alejando Garnacho nació en Madrid, hijo de padre español y madre argentina. Se formó en Atlético de Madrid, pero en 2020 pasó a Manchester United, donde pasó dos años en el equipo juvenil hasta que en 2022 debutó en Primera, aunque el rodaje real lo tuvo en las temporadas 2023/24 y 2024/25, aunque en esta última comenzaron los problemas, especialmente con Ruben Amorim, entrenador de lo Diablos Rojos.

Luego de varias semanas de tensión entre las partes, Alejandro Garnacho pasó a Chelsea, club que desembolsó 46 millones de euros por su pase. De esta manera, el atacante se convirtió en compañero de Enzo Fernández y Facundo Buonanotte. Desde su arribo al elenco de Londres, Garnacho acumula cuatro partidos jugados, entre ellos el del pasado martes ante Benfica por la Champions League.

Una vez que finalizó el duelo ante el conjunto portugués -con victoria 1 a 0 para los ingleses- Alejandro Garnacho dialogó con la prensa y fue consultado por su salid de Manchester United y su respuesta fue tajante: “No tengo nada malo que decir sobre el Manchester United, solo fue un mal momento en mi vida. Estoy muy feliz de estar acá ahora, jugar la Champions y obtener los tres puntos”.

¿Garnacho perdió terreno en la Selección Argentina?

Lionel Scaloni lo sigue de cerca hace tiempo y le convocó en reiteradas oportunidades. Su debut con la Albiceleste fue en 2023, un año más tarde fue citado para la Copa América de Estados Unidos, donde se consagró campeón, pero en las últimas citaciones no estuvo presente y se aleja del Mundial 2026, aunque todavía quedan varios meses y sigue en el radar del entrenador.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será en el mes de junio, por lo que todavía quedan algunas fechas FIFA en las que Lionel Scaloni podría convocarlo, pero para eso deberá afianzarse en Chelsea y volver a mostrar su mejor nivel. Es cierto que en su último tramo en Manchester United no tuvo grandes rendimientos y Scaloni optó por otros futbolistas, pero Garnacho tiene potencial y si lo explota en Chelsea, seguramente vuelva a la Selección Argentina.

