Tras ser desafectado de la Selección de España, la fuerte medida que tomó LaLiga con Lamine Yamal

Mientras su nombre se encuentra en el ojo de la tormenta tras quedar desafectado inesperadamente de la Selección de España, Lamine Yamal volvió a verse inmerso en una polémica. Aunque en esta ocasión, la joya de 18 años no fue el causante del conflicto, sino que terminó siendo el afectado debido a cánticos violentos en su contra. Al punto que requirió la intervención de las autoridades de LaLiga para “defenderlo”.

Todo ocurrió en la última victoria 4-2 Culé ante Celta de Vigo, el pasado fin de semana. Pese a destacarse con un gol, la joya de 18 años fue protagonista de agravios contra su vida personal. “Cornudo, cornudo”, repitió sin cesar un grupo de hinchas rivales en Balaídos en medio del partido, a modo de burla u ofensa por la ruptura con la cantante Nicki Nicole.

En otro momento del encuentro, desde el mismo sector del estadio, llegó a entonarse “Písalo, písalo“, dejando de lado la vida sentimental del jugador. Además, se registraron ciertos “¡Puta Barca!” en más de cinco oportunidades. Y ante las incidencias, LaLiga no dudó en poner manos en el asunto.

Bajo ese contexto, la entidad presentó este martes una denuncia por los incidentes violentos. Según trascendió, en la misma se repudian nueve incidencias particulares que habrían ocurrido en el partido de Barcelona, haciéndose hincapié en los ataques a Lamine Yamal.

Tras reprobar de esta actitud, quien se expresó fue el propio Celta de Vigo: se mantuvo en la misma línea de LaLiga y emitió un comunicado para expresarse en contra del accionar de sus propios hinchas. A pesar de la advertencia, el conjunto gallego no recibirá ningún tipo de sanción, ya que la propia Liga destacó que los aficionados no involucrados en los cánticos mantuvo un comportamiento correcto.

Además de lo ocurrido en Celta, la organización del fútbol español aprovechó a pronunciarse en contra de actos similares ocurridos en nada menos que otros tres partidos: Sevilla vs. Osasuna, en el Rayo vs. Real Madrid contra el conjunto blanco, y en el Valencia vs. Betis frente al equipo visitante y sus jugadores en cuatro ocasiones.

