Los mejores memes del GP de Singapur, con la gran largada de Colapinto en el centro de la escena

Este domingo se corrió el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y no dejó grandes novedades. Geroge Russell, que había hecho la pole, terminó en lo más alto, McLaren se coronó campeón en el torneo de constructores y Franco Colapinto finalizó en la posición 16. Lo más destacado del argentino fue su gran largada, en la que logró adelantar a tres rivales y ese fue el foco de los memes en las redes sociales.
Los mejores memes del GP de Singapur
Así quedó la tabla de Constructores, con McLaren campeón
- McLaren: 650 puntos – Campeón
- Mercedes: 325 puntos
- Ferrari: 294 puntos
- Red Bull: 290 puntos
- Williams: 102 puntos
- Racing Bulls: 72 puntos
- Aston Martin: 66 puntos
- Kick Sauber: 55 puntos
- Haas: 46 puntos
- Alpine: 20 puntos
La tabla de pilotos de la actual temporada
- Oscar Piastri (McLaren): 336 puntos
- Lando Norris (McLaren): 314 puntos
- Max Verstappen (Red Bull): 273 puntos
- George Russell (Mercedes): 237 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari): 173 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari): 127 puntos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 88 puntos
- Alexander Albon (Williams): 70 puntos
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 puntos
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber): 37 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin): 34 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos
- Carlos Sainz (Williams): 32 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls): 30 puntos
- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos
- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 puntos
- Oliver Bearman (Haas): 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos
- Jack Doohan (Alpine): 0 puntos
Calendario de la F1 2025
Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado- Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado- Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado- Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado- Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado- Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado- Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado- Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado- Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado- Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado- Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado- Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado- Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado- Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado- Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -disputado- Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre -disputado- Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre -disputado- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre -disputado-
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
