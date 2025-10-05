Es tendencia:
Los mejores memes del GP de Singapur, con la gran largada de Colapinto en el centro de la escena

El piloto argentino volvió a realizar una muy buena salida, adelantó varios puestos y recibió elogios en las redes sociales.

Por Lautaro Toschi

Las redes sociales vivieron a pleno el GP de Singapur
Este domingo se corrió el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y no dejó grandes novedades. Geroge Russell, que había hecho la pole, terminó en lo más alto, McLaren se coronó campeón en el torneo de constructores y Franco Colapinto finalizó en la posición 16. Lo más destacado del argentino fue su gran largada, en la que logró adelantar a tres rivales y ese fue el foco de los memes en las redes sociales.

Los mejores memes del GP de Singapur

Así quedó la tabla de Constructores, con McLaren campeón

  • McLaren: 650 puntos – Campeón
  • Mercedes: 325 puntos
  • Ferrari: 294 puntos
  • Red Bull: 290 puntos
  • Williams: 102 puntos
  • Racing Bulls: 72 puntos
  • Aston Martin: 66 puntos
  • Kick Sauber: 55 puntos
  • Haas: 46 puntos
  • Alpine: 20 puntos
La tabla de pilotos de la actual temporada

  1. Oscar Piastri (McLaren): 336 puntos
  2. Lando Norris (McLaren): 314 puntos
  3. Max Verstappen (Red Bull): 273 puntos
  4. George Russell (Mercedes): 237 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari): 173 puntos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari): 127 puntos
  7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 88 puntos
  8. Alexander Albon (Williams): 70 puntos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 puntos
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber): 37 puntos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin): 34 puntos
  12. Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos
  13. Carlos Sainz (Williams): 32 puntos
  14. Liam Lawson (Racing Bulls): 30 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas): 28 puntos
  16. Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 puntos
  19. Oliver Bearman (Haas): 18 puntos
  20. Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos
  21. Jack Doohan (Alpine): 0 puntos
McLaren campeón de constructores: así quedaron los campeonatos de la Fórmula 1 con el triunfo de Russell en el GP de Singapur

Calendario de la F1 2025

  • Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
  • Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
  • Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
  • Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -disputado-
  • Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre -disputado-
  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre -disputado-
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre -disputado-
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
El nuevo jefe de Alpine destacó a Colapinto pero no se animó a confirmar su futuro: “Vamos a tomar una decisión”

Colapinto, atento: el destacado piloto de la Fórmula 1 que podría retirarse y liberar una butaca

