Mientras se prepara para la final de la Copa Libertadores, un gigante de la Premier League quiere a Vítor Roque por 50 millones de euros

A base de goles, Vítor Roque volvió a ser el de antes. En Palmeiras, el delantero brasileño de apenas 20 años está viviendo su renacimiento deportivo, emulando a aquella promesa de Athletico Paranaense. Después de su frustrado paso por Barcelona y Betis, el Tigrinho regresó a su país y, en un entorno que le devolvió la confianza, recuperó su instinto. Hoy no solo lidera al Verdão rumbo a la final de la Copa Libertadores, sino que empieza a despertar interés del otro lado del Atlántico.

Esto se debe a que su impresionante resurgimiento en Sudamérica ya no pasa por alto de los gigantes europeos, que empiezan a intentar acortar su estadía en Brasil. La amenaza llegó desde la Premier League: el Manchester United está siguiendo muy de cerca la evolución del delantero y estaría dispuesto a presentar una oferta formal que alcanzaría los 50 millones de euros por su pase, según informa Sports Ilustrated.

Los Reds no están solos. Chelsea y Tottenham también lo tienen en carpeta, en una puja que promete agitar el mercado de fichajes. Palmeiras, sin embargo, no piensa ceder fácilmente, luego de la apuesta que hizo por él al convertirlo en el fichaje más caro en la historia del Brasileirao.

Vale recordar que el club paulista invirtió 25,5 millones de euros por el 80 por ciento de la ficha del delantero, respetándole además un salario de estándar europeo. Bajo esa enorme presión, el Tigrinho respondió con creces, y volvió a consolidarse como uno de los proyectos más prometedores del fútbol brasileño.

Vítor Roque es seguido de cerca por Manchester United (Getty Images).

Los números explosivos que justifican el valor a pagar por Vítor Roque

Para entender por qué el United está dispuesto a soltar 50 millones de euros, hay que mirar sus números en Brasil. A pesar de la presión de ser el fichaje más caro en la historia del Brasileirao, Vítor Roque lo justificó con goles: acumula 17 en 50 encuentros y atraviesa una racha simplemente explosiva. En sus últimos 14 partidos, el atacante suma 12 gritos y 4 asistencias.

De todas formas, el jugador parece tener en claro los pasos a seguir: la mente del Tigrinho está puesta en coronar su resurrección con el título continental. Su entorno, sin embargo, insiste en que la prioridad sigue siendo la estabilidad. Por eso, la idea sería mantenerse en Brasil al menos hasta junio de 2026 para seguir bajo la órbita de Carlo Ancelotti de cara al Mundial, para el cual tendría altas chances de ser convocado. Incluso, estará junto a la Verdeamarela en la fecha FIFA de noviembre. Luego llegará momento de volver a probar suerte en Europa.

Igualmente, solo después de la final de la Libertadores, el Palmeiras y el propio delantero analizarán si la multimillonaria propuesta del Manchester United logrará acortar su estadía en Sudamérica.

