Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Mientras se prepara para la final de la Copa Libertadores, un gigante de la Premier League quiere a Vítor Roque por 50 millones de euros

El delantero brasileño encontró en Palmeiras la resurrección goleadora que lo convierte en el nuevo objetivo de un club inglés, a la vez que otros lo ponen en carpeta.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Vítor Roque, la figura de Palmeiras que podría desembarcar en Inglaterra.
© GettyVítor Roque, la figura de Palmeiras que podría desembarcar en Inglaterra.

A base de goles, Vítor Roque volvió a ser el de antes. En Palmeiras, el delantero brasileño de apenas 20 años está viviendo su renacimiento deportivo, emulando a aquella promesa de Athletico Paranaense. Después de su frustrado paso por Barcelona y Betis, el Tigrinho regresó a su país y, en un entorno que le devolvió la confianza, recuperó su instinto. Hoy no solo lidera al Verdão rumbo a la final de la Copa Libertadores, sino que empieza a despertar interés del otro lado del Atlántico.

Esto se debe a que su impresionante resurgimiento en Sudamérica ya no pasa por alto de los gigantes europeos, que empiezan a intentar acortar su estadía en Brasil. La amenaza llegó desde la Premier League: el Manchester United está siguiendo muy de cerca la evolución del delantero y estaría dispuesto a presentar una oferta formal que alcanzaría los 50 millones de euros por su pase, según informa Sports Ilustrated.

Los Reds no están solos. Chelsea y Tottenham también lo tienen en carpeta, en una puja que promete agitar el mercado de fichajes. Palmeiras, sin embargo, no piensa ceder fácilmente, luego de la apuesta que hizo por él al convertirlo en el fichaje más caro en la historia del Brasileirao.

Vale recordar que el club paulista invirtió 25,5 millones de euros por el 80 por ciento de la ficha del delantero, respetándole además un salario de estándar europeo. Bajo esa enorme presión, el Tigrinho respondió con creces, y volvió a consolidarse como uno de los proyectos más prometedores del fútbol brasileño.

Vítor Roque es seguido de cerca por Manchester United (Getty Images).

Vítor Roque es seguido de cerca por Manchester United (Getty Images).

Los números explosivos que justifican el valor a pagar por Vítor Roque

Para entender por qué el United está dispuesto a soltar 50 millones de euros, hay que mirar sus números en Brasil. A pesar de la presión de ser el fichaje más caro en la historia del Brasileirao, Vítor Roque lo justificó con goles: acumula 17 en 50 encuentros y atraviesa una racha simplemente explosiva. En sus últimos 14 partidos, el atacante suma 12 gritos y 4 asistencias.

Publicidad
No mencionó a Messi, Cristiano Ronaldo ni Pelé: los llamativos 5 mejores jugadores de la historia para Luka Modric

ver también

No mencionó a Messi, Cristiano Ronaldo ni Pelé: los llamativos 5 mejores jugadores de la historia para Luka Modric

Sin Neymar: a falta de 7 meses para el Mundial, Carlo Ancelotti presentó la nueva lista de convocados de Brasil

ver también

Sin Neymar: a falta de 7 meses para el Mundial, Carlo Ancelotti presentó la nueva lista de convocados de Brasil

De todas formas, el jugador parece tener en claro los pasos a seguir: la mente del Tigrinho está puesta en coronar su resurrección con el título continental. Su entorno, sin embargo, insiste en que la prioridad sigue siendo la estabilidad. Por eso, la idea sería mantenerse en Brasil al menos hasta junio de 2026 para seguir bajo la órbita de Carlo Ancelotti de cara al Mundial, para el cual tendría altas chances de ser convocado. Incluso, estará junto a la Verdeamarela en la fecha FIFA de noviembre. Luego llegará momento de volver a probar suerte en Europa.

Igualmente, solo después de la final de la Libertadores, el Palmeiras y el propio delantero analizarán si la multimillonaria propuesta del Manchester United logrará acortar su estadía en Sudamérica.

Datos clave

  • El delantero brasileño Vítor Roque, de 20 años, juega actualmente en el Palmeiras.
  • Manchester United seguiría a Roque y ofrecería hasta 50 millones de euros por su pase.
  • Roque acumula 17 goles en 50 encuentros y 12 goles y 4 asistencias en sus últimos 14 partidos.
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Rey Hilfer aprobó en La Plata, pero Arasa en el Monumental tuvo una muy mala noche

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
En Brasil evalúan pedir cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores: “Depende de Palmeiras y Flamengo”
Copa Libertadores

En Brasil evalúan pedir cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores: “Depende de Palmeiras y Flamengo”

La advertencia de Abel Ferreira a Flamengo luego de la remontada de Palmeiras
Copa Libertadores

La advertencia de Abel Ferreira a Flamengo luego de la remontada de Palmeiras

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras
Copa Libertadores

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Ferrari prescindiría de Hamilton y apostaría por Russell para reemplazarlo
FÓRMULA 1

Ferrari prescindiría de Hamilton y apostaría por Russell para reemplazarlo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo