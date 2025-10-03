El comunicado de Racing para aclarar las irregularidades de la inscripción de Marcos Rojo en AFA

A lo largo de las últimas horas, la noticia sorprendió a todos los futboleros porque Marcos Rojo recibió el visto bueno de la Asociación del Fútbol Argentino y ahora podrá disputar el Torneo Clausura, algo que se le impedía por reglamento debido a que su arribo a Racing se produjo luego de que finalizara el mercado de pases.

Si bien el futbolista sabía que, luego de rescindir con Boca, iba a poder disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, donde la Academia fue eliminada a manos de River en los cuartos de final, estaba aguardando a que en 2026 pudiera formar parte del campeonato local. Pero comenzará a hacerlo a partir de este fin de semana cuando los dirigidos por Gustavo Costas reciban a Independiente Rivadavia.

Por medio de un comunicado que realizó la institución de Avellaneda, se dio a conocer que Rojo “fue habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para jugar regularmente en el Torneo Clausura a partir de la fecha de este fin de semana”. Además, aclararon que “la autorización es efecto de la aplicación del artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo y, en dicho contexto, el futbolista ingresa a la lista en reemplazo de David González”.

La irregularidad del caso se da a partir de diversas informaciones que circularon en la jornada del jueves 2 de octubre, donde por momentos se filtraba que el jugador lesionado era el juvenil Alejandro Tello, quien formó parte del seleccionado argentino campeón en el Torneo L’Alcudia 2025. Pero finalmente, desde la institución confirmaron que González es quien le cede el lugar al ex Boca, ya que no forma parte de la consideración de Costas, como así tampoco de Sebastián Romero, el DT de la Reserva.

Los números de Marcos Rojo en Racing

Desde que arribó a Racing, Marcos Rojo solamente jugó tres partidos. Así como estuvo ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores y en la revancha se fue expulsado, también ingresó ante River por la Copa Argentina. Cabe destacar que, al recibir dos fechas de suspensión en el certamen internacional, el defensor no dijo presente en la serie de cuartos de final en la que los de Gustavo Costas dejaron en el camino a Vélez.

