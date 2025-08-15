Es tendencia:
Por qué no juega hoy Marcos Rojo en Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura

El marcador central no sumará minutos con al Academia tras debutar contra Peñarol en la Copa Libertadores.

Por Bruno Carbajo

Por qué no juega hoy Marcos Rojo en Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura
© Prensa RacingPor qué no juega hoy Marcos Rojo en Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura

Racing se enfrenta a Tigre, este viernes desde las 21, en el Cilindro de Avellaneda por la quinta fecha del Torneo Clausura. Con la mira puesta en revertir la serie ante Peñarol (cayó 1-0 en la ida), el próximo martes por los octavos de final de la Copa Libertadores, Gustavo Costas apela a la rotación de nombres y enfrenta al Matador con habituales suplentes. Sin embargo, Marcos Rojo no formará parte de la cita.

El marcador central de 35 años debutó con la Academia durante los minutos finales de la visita a Montevideo, con solo dos entrenamientos sobre la espalda. Ingresó a los 37 minutos del segundo tiempo, con el Manya adelante en el marcador y la intención de ir en búsqueda del empate. Ahora, ante Tigre no podrá seguir sumando rodaje al ni siquiera formar parte de la lista de concentrados.

Esto se debe a que Rojo no se encuentra autorizado por la Asociación del Fútbol Argentino a sumar minutos en el Torneo Clausura, a raíz de que su llegada a Racing, como jugador libre, infringe el artículo 19.2.4 del reglamento de AFA. El mismo señala que los clubes podían sumar futbolistas que hayan quedado en libertad de acción previo al 24 de julio, y como el zaguero rompió su vínculo con Boca el 8 de agosto, quedó fuera del plazo exigido desde el ente madre del fútbol argentino para verse habilitado a jugar el torneo local 2025.

De esta manera, Rojo únicamente tiene el visto bueno para participar de la Libertadores y la Copa Argentina, certamen nacional que no es regido por la Liga Profesional y permite al jugador participar de él. Así, todo apunta a que volverá a sumar minutos en la vuelta frente a Peñarol. Restará saber si Costas apuesta por su titularidad o nuevamente lo envía al banco de suplentes.

El probable inicial de Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura

Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Agustín Garcia Basso, Franco Pardo o Marco Di Cesare, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Richard Sánchez, Martín Barrios, e Ignacio Rodríguez; Luciano Vietto o Ramiro Degregorio, Elías Torres y Tomás Conechny.

