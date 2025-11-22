Es tendencia:
Torneo Clausura

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy vs. Argentinos Juniors por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

El Fortín y el Bicho se enfrentan en el José Amalfitani, ubicado en Liniers. Y hubo un cambio en el reglamento.

Por Julián Mazzara

Vélez y Argentinos Juniors abren los octavos de final del Torneo Clausura.
© Getty ImagesVélez y Argentinos Juniors abren los octavos de final del Torneo Clausura.

Por los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield recibe a Argentinos Juniors. Los comandados por Guillermo Barros Schelotto y los de Nicolás Diez son de los grandes protagonistas del certamen, que buscan llegar a la siguiente instancia y esperar por Boca o Talleres.

Hay que recordar que hasta las semifinales, los partidos se jugarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase de liga, donde el certamen se dividió en dos zonas de 15 equipos cada una, y por la que accedieron ocho de ellos a esta instancia.

Por otra parte, y con respecto a lo que fueron las llaves eliminatorias que se llevaron a cabo en el primer semestre del año, hay una modificación: se añadió la prórroga en caso de igualdad durante el tiempo reglamentario, algo que en el último Torneo Apertura no hubo.

¿Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy vs. Argentinos Juniors por los octavos de final del Torneo Clausura 2025?

  • Si Vélez gana, se clasificará a los cuartos de final, sin importar el resultado. Allí, su próximo rival será Boca o Talleres.
  • Si Vélez empata, tendrá que disputar dos tiempos de 15 minutos cada uno para que se conozca al ganador de la llave. De persistir la igualdad, el partido se definirá por penales.
  • Si Vélez pierde, será Argentinos Juniors el que acceda a la próxima instancia y se enfrente al Xeneize o a los cordobeses.
El cuadro del Torneo Clausura.

¿Cuándo y dónde se disputará la final del Torneo Clausura 2025?

El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

  • 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre 

  • 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
Lunes 24 de noviembre

  • 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

  • 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
julián mazzara
Julián Mazzara

