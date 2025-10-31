Rosario Central y Ángel Di María a la Supercopa Internacional: quién será su rival y cuándo se jugará

Rosario Central sigue a paso firme y parece no tener freno. El Canalla logró una contundente victoria 3-1 ante Instituto en condición de visitante por la fecha 14 del Torneo Clausura, un triunfo que no solo solidifica su campaña, sino que le otorga múltiples beneficios.

Tras asegurarse en la fecha pasada un lugar en los playoffs del campeonato y sacar su boleto para la Copa Libertadores 2026, con este resultado en Córdoba, el equipo rosarino estiró su invicto (ocho victorias y seis empates), alcanzó los 30 puntos en la Zona B y se consolidó en la cima en solitario. Pero el beneficio más significativo es de carácter anual.

Esto se debe a que Rosario Central alcanzó los 65 puntos en la tabla anual y se aseguró finalizar el año como líder indiscutido. Se volvió inalcanzable para su perseguidor más cercano, Boca (53) sacándole una diferencia de 12 puntos cuando le quedan nueve en juego. ¿Qué significa esto? Pues le valió al equipo de Ángel Di María la clasificación a la Supercopa Internacional 2026 para luchar por un nuevo título local.

El rival y el camino a la Supercopa Internacional

Vale recordar que la Supercopa Internacional es una final que se disputa a partido único y enfrenta al líder de la Tabla Anual (en este caso Rosario Central) contra el ganador del Trofeo de Campeones. Dado que el Canalla ya tiene asegurado su lugar por la Tabla Anual, la incógnita pasa por su contrincante, que aún no está definido.

El rival del elenco rosarino saldrá del Trofeo de Campeones 2025, certamen que enfrenta al campeón del Torneo Apertura contra el campeón del Torneo Clausura y se disputa en el mes de diciembre. En esa instancia, el único equipo con lugar asegurado es Platense, que se consagró campeón del Apertura, y chocará con el vencedor del actual campeonato. De ese duelo saldrá el contrincante de Central en la final por la Supercopa.

De la misma forma en la que no hay rival definido, tampoco existe una fecha oficial para la disputa de la Supercopa Internacional 2026. Sin embargo, basándose en el calendario reciente, la edición 2025, en la que Vélez Sarsfield venció a Estudiantes de La Plata, se disputó el pasado 8 de julio en el Estadio Libertadores de América.

Igualmente, aquello que puede no estar asegurado es la sede, ya que la Supercopa Internacional supo disputarse en los lugares variados y hasta internacionales: en la edición 2023, Racing Club se impuso ante Boca Juniors en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), mientras que Talleres de Córdoba venció a River Plate por penales en Asunción (Paraguay) en la edición 2024.

De todas formas, para matar la ansiedad a cada incógnita, ahora Central ya sueña con la posibilidad de sumar un nuevo título a sus vitrinas con la presencia de Ángel Di María.

En síntesis

