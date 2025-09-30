Es tendencia:
Con Messi y De Paul, Inter Miami sufrió cinco goles ante Chicago Fire por la MLS y estallaron los memes

Los de Mascherano cayeron en un cambiante partido que le costó carísimo al combinado de la Florida.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de Inter Miami vs. Chicago Fire.
© Capturas XLos mejores memes de Inter Miami vs. Chicago Fire.

En una nueva jornada de la temporada regular de la MLS, Inter Miami cayó por 5-3 este martes a Chicago Fire en el Chase Stadium. El elenco capitaneado por Lionel Messi buscaba volver a la senda de la victoria para intentar finalizar esta instancia como puntero de la Conferencia Oeste.

El equipo dirigido por Javier Mascherano venía de tres victorias al hilo con las que se puso al día y recortó distancia en la tabla. Sin embargo, el fin de semana igualó por 1-1 ante Toronto y dejó de depender de sí mismo para superar a Philadelphia Union, el actual puntero de la zona.

En apenas 11 minutos de la primera parte, Chicago Fire gritó el primer tanto de la noche para complicar las chances de Inter Miami. Desde un córner, Djé D’Avilla le ganó a la defensa local con un cabezazo y marcó la primera diferencia ante la floja reacción de Oscar Ustari.

Antes del entretiempo, en una ráfaga, Maren Haile-Selassie y Jonathan Dean estiraron la ventaja en dos jugadas en las que el arquero argentino tuvo un poco más para hacer. En el medio, Tomás Avilés, con un rebote en el área, marcó el descuento que le sirvió a Inter para irse 3-1 abajo al entretiempo.

En la reanudación, las Garzas arrinconaron a la visita y lograron volver a poner el duelo en tabla a través de dos tantos de Luis Suárez. Tras la remontada, el local quedó desprotegido en el fondo y recibió dos tantos más con Brian Gutiérrez y Justin Reynolds para el 5-3 definitivo.

En las redes sociales, los futboleros que siguieron el partido acompañaron el cambiante marcador con sus mejores memes. Hubo críticas a De Paul, Ustari, Mascherano y, cómo no podía ser de otra forma, los fanáticos de Cristiano Ronaldo aprovecharon para pegarle a Messi.

Así está la tabla de la MLS

Los partidos que le quedan a Inter Miami en la MLS 2025

  • INTER MIAMI vs. New England Revolution – Sábado 4 de octubre – 20.30hs
  • INTER MIAMI vs. Atlanta United – Sábado 11 de octubre – 20.30hs
  • Nashville SC vs. INTER MIAMI – Sábado 18 de octubre – a confirmar
